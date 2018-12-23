"ABD, Yüzyılın Anlaşması'yla İsrail'i bölgede meşrulaştırmayı hedefliyor"

Yüzyılın Anlaşması planının Filistin davasıyla ilgili olmaktan çok bölgesel bir plan olduğunu söyleyen Ebu Zuhri, "ABD ve İsrail, İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesini ve İran gibi diğer kesimlerle mücadelede makbul ve tabii bir taraf olmasını istiyor. Bizim gerçek düşmanımız İsrail. Buradan hareketle işgalcileri bölgede temel taraflardan biri haline getirmeye çalışan bu planı reddediyoruz." diye konuştu.

Ebu Zuhri, "ABD ve İsrail, Yüzyılın Anlaşması planıyla Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesini sağlamaya ve İsrail'i bölgede temel meşru bir oluşum haline getirmeye çalışıyor." dedi.

Ankara'yı ziyaret eden Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planı, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme adımları, Gazze'deki durumlar ve Filistin uzlaşısına dair değerlendirmelerde bulundu.

Planın ayrıca Kudüs ve mülteciler dosyasının kapatılarak Filistin davasının tasfiye edilmesini, nihai olarak ortadan kalkmasını amaçladığını belirten Ebu Zuhri, "ABD'nin bu planının özü, Filistin devletini Gazze ile sınırlandırmak. Batı Şeria'daki halkın haklarını yok saymak." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, "Biz bu davanın sahipleriyiz. Bu dava işgalden kurtulma davası, şu aşamada Gazze'de ya da başka bir yerde devlet kurmak değil. Filistin özgürlüğüne kavuştuğunda devleti nasıl kuracağımızı biz seçeriz." dedi.

\

- İsrail'le normalleşme

Hamas'ın İslam ülkeleri ile İsrail arasında normalleşme yolunda atılan her türlü adıma karşı olduğunu vurgulayan Ebu Zuhri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arap ülkeleriyle ilişkilerde gelişme yaşandığına dair açıklamalarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Netanyahu, Arap ülkelerinin kendisine boyun eğdiği ve bölgenin liderinin kendisi olduğu yönünde izlenim oluşturmaya çalışıyor. Hayali zaferler ilan ederek ülke içindeki krizlerin üstünü kapatmaya çalışıyor."