ABD’da Haftalık İşsizlik Yardımı Başvurularında Düşüş

Amerika’da geçen hafta işsizlik yardımı almak için yapılan başvuruların sayısında beklenenden daha fazla düşüş oldu. Bu gelişme, yetkililerin işyerlerinde pandemiyle bağlantılı kısıtlamaları gevşetmeye başladığı bir zamanda işgücü piyasasının istikrar kazanma yolunda ilerlediğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 30 Ocak’ta biten haftada işsizlik yardımı için ilk başvuruların sayısı mevsimsel ayarlamayla birlikte 779 bin olarak belirlendi. Bir önceki hafta bu sayı 812 bindi. Reuters’ın anket yaptığı ekonomistler için en son haftada işsizlik başvurularının sayısını 830 bin olarak tahmin etmişti.

Başvuruların sayısı, 2007-2009 Büyük Resesyonu sırasında en fazla yükseldiği 665 binin hala üstünde ancak pandeminin ABD’ye ulaşmasından kısa süre sonra geçen Mart ayında kaydedilen 6 milyon 876 binlik rekor seviyenin çok altında.

Başvurulardaki artışın bir nedeni, hükümetin Aralık ayı sonunda 300 dolarlık ilave işsizlik yardımlarının süresini 14 Mart’a kadar uzatmasından sonra yardımlar için tekrar başvuruların yapılması olarak gösteriliyor.

ABD’de Ocak ayı pandeminin başından bu yana kaydedilen en kötü ay olsa da ekonomik faaliyetlerdeki düşüş, son Corona virüsü dalgasında zirveye ulaşıldığı işaretlerinin görülmesiyle birlikte ayın ikinci yarısında düzelmeye başladı.

