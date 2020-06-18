ABD’de 1 Milyon 500 Bin Kişi Daha İşsizlik Yardımı Başvurusu Yaptı

ABD’de geçen hafta yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Birçok eyalette Corona virüsü önlemlerinin hafifletilmesiyle beraber ekonominin açılmaya başlamasına ve bazı işyerlerinin çalışanlarını geri çağırmasına rağmen bu rakam, tarihi düzeyde yüksek olarak değerlendiriliyor. Çalışma Bakanlığı’nın paylaştığı son veriler, işsizlik yardımı başvurularında 11 hafta boyunca arka arkaya azalma yaşandığını gösteriyor. Bu hafta işsizlik yardımına başvuranların oranındaki azalma, geçen haftalara göreyse oldukça az. Bakanlığa göre yardıma başvuranların sayısı yalnızca 58 bin azaldı. Corona virüsü salgınının ekonomiyi durma noktasına getirdiği ve milyonlarca kişinin işten çıkarıldığı Mart ayında yardıma başvuranların sayısı 7 milyon ile en üst seviyeye tırmanmıştı. İşsizlik yardımı alanların toplam sayısındaysa hafif de olsa düşüş görüld. Bunun da kişilerin eski işlerine dönmekte olduklarını gösterdiği yorumu yapılıyor. Veriler yavaş ekonomik iyileşmeye işaret ediyor

Veriler, iş piyasasında toparlanmanın yavaş olduğunu gösteriyor. Mayıs ayında işverenler 2 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlamıştı. İstihdamdaki bu artış, piyasanın dibi gördüğü yorumlarına neden olmuştu. İşsizlik oranı yüzde 14,7’den yüzde 13,3’e inmişti. Ancak bu oran hala yüksek olarak değerlendiriliyor. Mayıs ayındaki işe alımlara rağmen resmen işsiz sınıfına girenlerin sayısının yaklaşık 21 milyon olduğu açıklandı. Ekonomi uzmanlarının tahminlerine göre Çalışma Bakanlığı’nın Mayıs ayında sehven iş sahibi olarak sınıflandırdığı kişilerle işini kaybeden, ancak yeni iş aramayanlar da eklenince 32 milyon 500 bin kişinin işsiz kaldığı sanılıyor. Perşembe günü açıklanan rapor, serbest meslek sahiplerini ve kısa dönemli işlerde çalışanları kapsayan yeni programla birlikte ek 760 bin kişinin de geçen hafta işsizlik yardımına başvurduğunu gösterdi. Hükümet, bu kişileri, resmi işsizlik yardımı başvurusu sayısına eklemedi. ‘‘Ekonomideki gelişme sürdürülebilir olmayabilir’’ kaygısı Uzmanlar, ekonomideki kazanımların virüsün yeniden ortaya çıkmasıyla sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda endişeli.

Hükümetin Salı günü yaptığı açıklamaya göre geçen ay perakende satışlar ve restoranların elde ettiği gelir neredeyse yüzde 18 artarak önceki iki ayda yaşanan rekor düşüşü az da olsa telafi etti. Ancak yine de perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 daha düşük kaldı. Mobilya mağazalarının satışları neredeyse iki kat, giysi satışlarıysa üç kat arttı. Ancak her iki sektörün satışları da Corona virüsü dönemi öncesine kıyasla hala düşük seviyede. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında giyim mağazalarının satışları yüzde 60 daha düşük seyrediyor. Ev kredisi (mortgage) faizlerinin neredeyse rekor seviyede düşük seyretmesiyle birlikte ev kredisi başvuruları da geçen hafta itibariyle son 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Mayıs ayında inşaat halindeki evlerin sayısı artsa da bu artış, geçen yılın altında kaldı. Ekonomi ve iş piyasasının karşı karşıya olduğu belirsizlikler toparlanmayı yavaşlatabilir, hatta sonlandırabilir. İş yerlerinin açılması ülkede eyaletlerin yarısında vakaların artmasına neden oldu. Bunun üzerine tüketiciler yeniden kendilerini geri çekerek dışarıda yemek yemekten ya da alışveriş yapmaktan vazgeçmeye başladı. Bu da ekonomik kazanımları tersine çeviren bir gelişme.