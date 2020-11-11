‘‘ABD’de 10 Günde 1 Milyon Vaka’’

AP haber ajansına göre ABD’de Kasım ayının başından bu yana 1 milyon yeni Corona virüsü vakası görüldü. Birçok eyalette artan vaka sayıları ve hastaneye yatma oranları yetkililerin harekete geçmesine neden oldu. Illinois’de bir günde 12.000’den, Wisconsin’de 7.000’den fazla vaka kayıtlara geçti. Birçok eyalette yeniden kısıtlamalar yürürlüğe giriyor. Ülkenin en kalabalık eyaleti olan California’da son iki haftada hastaneye yatan Corona hastalarının oranı yüzde 32, yoğun bakım hasta sayısıysa yüzde 30 arttı. Sağlık yetkilileri bu nedenle yaklaşık 5 milyon 500 bin kişinin yaşadığı San Diego, Sacramento ve Stanislaus ilçelerinde yeniden açılma planlarının askıya alınması ve en sıkı kategoride kısıtlamaların uygulanması gerektiğini kaydetti. Bunlar arasında restoranların iç mekanlarında yemek servisinin, spor salonlarının ve dini kurumların kapalı mekanlardaki etkinliklerin yasaklanması da yer alıyor. Eyaletin Sağlık Bakanı Mark Ghaly, durumun böyle devam etmesi halinde ilçelerin yarısında kısıtlamaların artacağı mesajını verdi.

Minnesota’da ise Vali Tim Walz günlük hastaneye yatma rakamlarındaki artışın ardından yeni kısıtlamalar ilan etti. Eyaletin sağlık kurumları hasta sayısındaki artış nedeniyle zor durumda kaldıklarını bildiriyor. Reuters haber ajansına göre eyalete 1.224 Corona hastasının bir günde hastaneye kaldırılmasıyla günlük hastaneye yatan hasta sayısında rekor kırıldı. Minnesota’da Cuma gününden itibaren restoran ve barlar gece 22.00 ile sabah 4.00 saatleri arasında kapanacak. Mekanların kapasitesi yarı yarıya azaltılacak. Valinin emrine göre sosyal buluşmalar da en fazla üç farklı aileden 10 kişi ile sınırlandırılacak. Salı günü günlük vaka sayısında rekor kıran Illinois eyaletindeyse 12.626 yeni vaka görüldü. Iowa Valisi Kim Reynolds da vaka sayısındaki artış nedeniyle eyalette sosyal buluşmaları kısıtladı, bazı durumlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Sağlık Bakanı: ‘‘Geçici tıp merkezleri açılacak’’ ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, hastaneye kaldırılma oranındaki artış ve sağlık tesislerinin yaşadığı baskı nedeniyle kaygı duyduğunu dile getirdi. Azar ihtiyaç duyulan yerlerde geçici tıp merkezleri açılacağını açıkladı.