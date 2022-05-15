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ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırıda ırkçılık şüphesi

15.05.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’taki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda tamamı siyah 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'de 10 kişinin öldüğü saldırıda ırkçılık şüphesi

Olayla ilgili ırkçılık ve nefret suçları soruşturması başlatılırken 18 yaşındaki fail gözaltına alındı.ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkete giren 18 yaşındaki silahlı saldırganın 10 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı bildirildi. Saldırıyı internette canlı yayınlayan saldırganın, çelik yelek ve kask giydiği görüldü. Fail, saldırının ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili bilgi veren Buffalo Polisi'nin açıklamasına göre, saldırgan önce süpermarketin park yerinde dört kişiye ateş açtı, bu kişilerden üçünün hayatını kaybettiği bildirildi. Ardından süpermarkete giren saldırganın etrafa rastgele ateş açtığı, hayatını kaybedenler arasında süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan eski bir polisin de bulunduğu bildirildi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine silahını kendisine çeviren saldırganın, son anda ikna edildiği ve gözaltına alındığı açıklandı. Buffalo polisi, saldırganın olayı Twitch platformu üzerinden canlı yayınladığını doğrularken yayının Twich tarafından saldırının başlamasından iki dakika sonra kesildiğini açıkladı. Yayının internette başka platformlar üzerinden yayınlanmasının engellenmesi için incelemelerin de sürdüğü belirtildi.

Tüm kurbanların siyah olduğunun açıklandığı saldırı ile ilgili ırkçılık ve nefret suçları soruşturması başlatıldı. Federal Soruştuma Bürosu'ndan yapılan açıklamada (FBI), "Bu olayda hem nefret suçları hem de ırkçılık saikine dayalı aşırı şiddet soruşturması yürütüyoruz" denildi. Olayın meydana geldiği Erie kasabasının şerifi John Garcia, "Saldırının bizim cemaatimiz dışındaki bir tarafından düzenlendiği ve ırkçılık motivasyonlu nefret suçu olduğu aşikar" dedi. Savcılık da failin "ırkçılığa dayalı nefretle hareket ettiğine" ilişkin kanıtlar bulunduğunu duyurdu.

Savcılık fail hakkında cinayet suçlamasından ömür boyu hapis talebiyle dava açıldığını duyurdu. Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, failin saldırıyı gerçekleştirmek için olaydan birkaç saat önce bölgeye geldiğini söyledi. Buffalo, siyahların yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor.

Fail internette manifesto yayınladı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, yetkililer failin olay öncesi yayınladığı detaylı "manifesto" ile ilgili de inceleme başlattı. Haberlere göre, fail internette yayınladığı söz konusu manifestoda saldırı planına ve ırkçı görüşlerine yer veriyor.

Yerel bir gazete olan The Buffalo News'de yer alan bir habere göre, failin saldırıda kullandığı yarı otomatik silahın üzerinde de ABD'de beyaz ırkçıların sembolü olan 14 sayısı yer alıyor.

ABD'de de sık sık ırkçı saldırılar meydana geliyor. 2019 yılında da ırkçı bir saldırgan Latin Amerikalıların yaşadığı El Paso'da 23 kişiyi öldürmüştü. Bundan dört yıl önce de Güney Carolina eyaletinde siyahların gittiği bir kilisete saldırı düzenleyen beyaz bir saldırgan dokuz kişiyi öldürmüştü. Her iki olayda da saldırganlar nefret söylemleri içeren "manifestolarını" internette yayınlamıştı.

AFP/BÖ,JD

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