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ABD'de 10 yaşındaki kaplana kalça protezi ameliyatı

29.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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ABD'de 10 yaşındaki kaplana kalça protezi ameliyatı

ABD'nin Chicago eyaletindeki Brookfield Hayvanat bahçesi yaşayan Malena isimli adlı 10 yaşındaki Sibirya kaplanına 6 saat süren operasyonla kalça protezi takıldı.

ABD'nin Chicago eyaletindeki Brookfield Hayvanat bahçesi yaşayan Malena isimli adlı 10 yaşındaki Sibirya kaplanı kalçasını kırdı.

Nesli tükenmekte olan kaplan için veterinerler seferber oldu. Chicago Zooloji Topluluğu'dan Dr. Michael Adkesson, nesli tükenmekte olan kaplana uygulanan tedaviye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adkesson ameliyatın zor geçtiğini ifade ederek, "Ameliyatı yaparak, bu artritin üstesinden gelebileceğimizi ve uzun yıllar boyunca kaliteli bir yaşam sürebilmesi için onu iyi tutabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Missouri Üniversitesi'nden James Cook'un liderlik ettiği ameliyatta ilk 6 haftanın kritik öneme sahip olduğu ve sonucun son derece olumlu olduğu ifade edildi.

PROTEZ ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Öte yandan, nesli tükenmekte olan popülasyonun parçası olarak Malena adlı kaplanın hayatta kalmasının da kritik öneme sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, implant protezin kaplanın 4 ayaklı gövdelerine uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlandığını kaydetti.

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