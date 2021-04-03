ABD’de 100 Milyon Kişi Aşılandı

Biden yönetimi aşı kampanyasında bir kilometre taşına daha ulaştı. ABD, 100 milyon kişiyi aşılayan ilk ülke oldu. Buna karşın, yeni Corona virüsü vakaları Amerika’nın bazı bölgelerinde artmaya devam ediyor.

Başkan Joe Biden, “Sizlerden rica ediyorum. Hepimizin başarmak için bu kadar çaba harcadığı bir ilerlemede geri adım atmayın. Tüm Amerikalılar’ın önlemlerini alıp, bu son aşamada kendini korumasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Biden bu hafta başında, aşının yaygınlaştırılmasına yönelik çabalarla ABD’deki yetişkinlerin en az yüzde 90’ının 19 Nisan’a kadar aşıya erişiminin olacağını, yeterli aşı olduğunu ve yetişkinlerin büyük çoğunluğunun 1 Mayıs’a kadar beklemek zorunda kalmayacaklarını söylemişti. Biden böyle devam ederse, ABD’nin Corona virüsü salgınında dördüncü dalgayı görebileceğini söyledi.

Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky Beyaz Saray’daki brifingde, çok sayıda Amerikalı’nın Corona önlemlerini hafiflettiğine dair ciddi bir uyarı yapmıştı.