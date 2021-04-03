ABD’de 100 Milyon Kişi Aşılandı

Biden yönetimi aşı kampanyasında bir kilometre taşına daha ulaştı. ABD, 100 milyon kişiyi aşılayan ilk ülke oldu. Buna karşın, yeni Corona virüsü vakaları Amerika’nın bazı bölgelerinde artmaya devam ediyor.
Başkan Joe Biden, “Sizlerden rica ediyorum. Hepimizin başarmak için bu kadar çaba harcadığı bir ilerlemede geri adım atmayın. Tüm Amerikalılar’ın önlemlerini alıp, bu son aşamada kendini korumasına ihtiyacımız var” diye konuştu.
Biden bu hafta başında, aşının yaygınlaştırılmasına yönelik çabalarla ABD’deki yetişkinlerin en az yüzde 90’ının 19 Nisan’a kadar aşıya erişiminin olacağını, yeterli aşı olduğunu ve yetişkinlerin büyük çoğunluğunun 1 Mayıs’a kadar beklemek zorunda kalmayacaklarını söylemişti. Biden böyle devam ederse, ABD’nin Corona virüsü salgınında dördüncü dalgayı görebileceğini söyledi.
Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky Beyaz Saray’daki brifingde, çok sayıda Amerikalı’nın Corona önlemlerini hafiflettiğine dair ciddi bir uyarı yapmıştı.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya çapında 130 milyonda fazla doğrulanmış Corona virüsü vakası var. Can kaybıysa 2,8 milyon. ABD, 30,6 milyon vakayla tüm ülkeler arasında en üst sırada yer alıyor. Amerika’yı 12,9 milyonla Brezilya, 12,8 milyonla da Hindistan izliyor.
Hindistan’da Cuma günü yaklaşık 90 bin yeni vaka tespit edildi. Bu son 6 ayda görülen en yüksek sayı oldu.
İtalya, vaka sayılarındaki artışı önlemek için katı karantina önlemleri kapsamında “kırmızı bölge” uygulaması başlattı. Johns Hopkins verilerine göre, İtalya’da bildirilen vaka sayısı 3,6 milyon. “Kırmızı bölge”, ülkedeki en üst kısıtlama seviyesi. Ülkedeki tüm zorunlu olmayan faaliyetler askıya alındı.
Üç günlük karantina uygulamasının Paskalya tatiliyle aynı döneme denk gelmesi, Katolikler’in lideri Papa Francis’in Paskalya konuşmasını yapacağı Aziz Petrus Meydanı’nın bomboş kalması anlamına gelecek.
Fransa da Perşembe günü, vaka sayılarındaki artış nedeniyle üçüncü kez ülke çapında karantina uygulaması başlattı.
Avrupa bir yandan da ABD’ye göre daha yavaş ilerleyen aşı programını hızlandırmaya çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’nın toplam nüfusunun yalnızca yüzde 10’nun bir doz aşı olduğunu, iki doz aşı olanların sadece yüzde 4 olduğunu açıkladı.
Avrupa ülkelerindeki gecikmenin nedenlerinden biri de AstraZeneca aşısının kullanımına duyulan güvensizlik. Aşı yapılan bazı kişilerde kanda pıhtılaşma görüldüğü bildirildi. Kan pıhtılaşması vakaları nadir olarak görülüyor. Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu açıkladı.
Ancak Almanya’dan sonra Hollanda da Cuma günü aşının 60 yaş altındaki kişilerde kullanımını askıya aldı. Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, aşının kullanımını tedbiren durduklarını açıkladı.