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ABD’de 109 Çocukta Ağır Sarılık Vakası Tespit Edildi

07.05.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı sağlık yetkilileri, çocuklarda kökeni bilinmeyen ve 5’i ölümle sonuçlanan 109 ağır sarılık (hepatit) vakasını araştırdıklarını bildirdi

ABD’de 109 Çocukta Ağır Sarılık Vakası Tespit Edildi

Amerikalı sağlık yetkilileri, çocuklarda kökeni bilinmeyen ve 5’i ölümle sonuçlanan 109 ağır sarılık (hepatit) vakasını araştırdıklarını bildirdi. Ülke genelinde doktorlara karaciğer hastalığı vakalarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapılan uyarı bülteni de güncellendi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nde (CDC) bulaşıcı hastalıklar dairesi müdür yardımcısı Dr. Jay Butler telefon konferans yöntemi üzerinden yaptığı açıklamada, vakaların son 7 ayda 25 eyalet ve bölgede tespit edildiğini belirtti.

Çocuklardan 14’ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu bilgisi verildi.

Butler, sarılık teşhisi konulan 109 çocuktan yarısı civarının, yaygın gribe neden olan adenovirüsle de enfekte olduğunu ancak dairenin hastalığın tam nedenini hala araştırdığını kaydetti.

Jay Butler, bu türden adenovirüsle bağlantılı sarılığın neredeyse tamamen bağışıklık yetersizliği olan çocuklarda görüldüğünü ancak CDC’ye ilk rapor edilen vakaların birçoğunda bağışıklık yetersizliği koşullarının bulunmadığını söyledi.

Butler, vaka tespit edilen çocukların çok büyük bir çoğunluğunun COVID aşısı olma kriterini karşılamadığını, ancak bu durumun “vakalarla bağlantısız göründüğünü” ifade etti.

CDC, COVID enfeksiyonunun ya da diğer patojenler, ilaçlar ve hayvanlarla temasın bir rol oynayıp oynamadığını da inceliyor.

ABD ve Avrupa'da, karaciğer enflamasyonuna yol açan sarılık vakalarının çocuklar arasında gizemli bir şekilde artması yetkilileri alarma geçirmiş, bu durum dünya genelinde sağlık yetkililerini bu artışın nedenlerini araştırmaya itmişti.

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, 20’nin üzerinde ülkeden en az 228 olası vakaya ilişkin rapor aldığını, ek 50 vakanın da inceleme altında olduğunu bildirmişti.

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