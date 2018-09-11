ABD'de 11 Eylül saldırılarının 17. yılı

NEW YORK/WASHINGTON/SHANKSVILLE (AA) - ABD'de, ana karada düzenlenen en büyük terör olayı olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 17. yılı nedeniyle New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde törenler düzenlendi. Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törenlerle anıldı. New York'taki tören, saldırılarda ilk uçağın İkiz Kulelere çarptığı saat 08.46'da (TSİ 15.46), yıkılan İkiz Kulelerin yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı. New York Polis Teşkilatı (NYPD), törenlerin yapıldığı saatlerde "9-11 Anma" alanının etrafındaki birçok sokağı trafiğe kapatarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Buradaki törene, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Vali Andrew Cuomo, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile diğer yetkililer ve terör kurbanlarının yakınları katıldı.

Törende, saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri yakınları tarafından okundu. Kurbanların adlarının yazıldığı anıt alanına gelen yakınları, isimlerin olduğu yere çiçek bıraktı. - Trump Pensilvanya'daki törene katıldı Pensilvanya'nın Shanksville kasabasında düzenlenen anma törenine ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke katıldı. Trump burada yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişiyi saygıyla andığını belirtti. Teröristlerin kaçırdığı ve F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülen United Airlines uçağında hayatını kaybedenler için yapılan anıtın ABD savunması için de önemli bir yeri olduğun ifade eden Trump, "Kalbimizin bir parçasını da bu topraklara gömdük. İkiz Kuleler, Pentagon ve Pensilvanya kırsalında çalınan hayatların anne, baba, kardeş ve evlatlarının acısı paylaşıyoruz." dedi. Trump, "11 Eylül kurbanlarının yüzünü, sesini, hikayelerini, cesaretini ve aşkını unutmayacağız. Kendini asla kötülüğün eline bırakmayan özgür insanları hep hatırlayacağız. Çünkü kaderimiz kendi ellerimizde." diye konuştu.