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ABD'de 11 Kongre üyesinden Biden'a mektup: 'Türkiye'ye F-16 satılmamalı'

27.10.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması çağrısında bulundu. Aralarında hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti'den isimlerin yer aldığı üyeler mektupta, Amerikan Kongresi'nin F-16 satışını engelleyeceğinden emin olduklarını söyledi.

ABD'de 11 Kongre üyesinden Biden'a mektup: 'Türkiye'ye F-16 satılmamalı'

ABD Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satılmaması çağrısında bulundu. Aralarında hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Parti'den isimlerin yer aldığı üyeler mektupta, Amerikan Kongresi'nin F-16 satışını engelleyeceğinden emin olduklarını söyledi.

Reuters haber ajansı, mektubun 25 Ekim tarihli olduğunu bildirdi.

Ajansın haberine göre mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 füze savunma sistemi satın alacağını duyurması sonrası, ABD'de üretilmiş savaş uçaklarını bize düşmanmışız gibi davranan bir müttefiğe satarak ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız.

"Kongre'nin, süreç ilerlerse birlikte hareket ederek bu satışı engelleyeceğinden eminiz. ABD böylesi bir dönemde ileri düzey herhangi bir askeri teçhizatı Türkiye'ye gönderemez."

Beyaz Saray'dan açıklama yok

Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Parti'den Nicole Malliotakis ve Demokrat Parti'den Carolyn Maloney'nin girişimiyle hazırlanan mektupla ilgili açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise bakanlığının Kongre'yle yazışmaları hakkında açıklama yapmadığını söyledi.

Reuters bu ay Türkiye'nin ABD'ye 40 F-16 savaş uçağı satın alma ve 80'e yakın uçağın modernizasyonu için talepte bulunduğunu bildirmişti.

Türkiye daha önce 100'den fazla F-35 savaş uçağı siparişi vermiş ancak ABD Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 füzeleri satın alması sonrası 2019'da bu programdan çıkarmıştı.

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