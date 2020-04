ABD'de 111 Bin Vaka: New York Karantinaya Alınabilir

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini Corona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alma planı olduğunu Twitter mesajıyla açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilere, “Bazı şeyleri değerlendiriyoruz. Kimileri New York’un karantina altına alınmasını istiyor çünkü orası sıcak bir nokta. Bunu yapmak zorunda kalmayabiliriz ama bugün belli bir vakitte, iki haftalığına, kısa vadeli olarak bir karantina başlatabiliriz. Muhtemelen New Jersey’de ve Connecticut’ın bazı yerlerinde de,” şeklinde konuştu.

New York Valisi Cuomo: 'Karantina konusuyla ilgili bilgim yok'

Şu ana kadar salgının en fazla hissedildiği, 600’ye yakın can kaybının yaşandığı New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo ise Trump’ın bu sözlerine atfen, “Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum,” dedi. Corona virüsü salgınıyla mücadele çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Vali Cuomo, Cumartesi sabah saatlerinde Başkan Trump’la görüştüğünü, ancak karantinayla ilgili bir diyalogun sözkonusu olmadığını aktardı.