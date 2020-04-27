HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 111 Bin Vaka: New York Karantinaya Alınabilir

ABD'de 111 Bin Vaka: New York Karantinaya Alınabilir

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump salgının hızla yayıldığı New York ve çevresindeki eyaletlerin karantina altına alabileceğini açıkladı.

ABD'de 111 Bin Vaka: New York Karantinaya Alınabilir

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini Corona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alma planı olduğunu Twitter mesajıyla açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilere, “Bazı şeyleri değerlendiriyoruz. Kimileri New York’un karantina altına alınmasını istiyor çünkü orası sıcak bir nokta. Bunu yapmak zorunda kalmayabiliriz ama bugün belli bir vakitte, iki haftalığına, kısa vadeli olarak bir karantina başlatabiliriz. Muhtemelen New Jersey’de ve Connecticut’ın bazı yerlerinde de,” şeklinde konuştu.

New York Valisi Cuomo: 'Karantina konusuyla ilgili bilgim yok'

Şu ana kadar salgının en fazla hissedildiği, 600’ye yakın can kaybının yaşandığı New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo ise Trump’ın bu sözlerine atfen, “Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum,” dedi. Corona virüsü salgınıyla mücadele çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Vali Cuomo, Cumartesi sabah saatlerinde Başkan Trump’la görüştüğünü, ancak karantinayla ilgili bir diyalogun sözkonusu olmadığını aktardı.

ABD'de Bir Günde Corona Kaynaklı 401 Can Kaybı

Corona virüsü salgınının merkezi haline dönüşen ABD'de Cuma günü virüse yakalanan 401 kişi yaşamını yitirdi. Bu can kayıplarının 140'ı ülkede salgından en fazla etkilenen New York'ta yaşanırken, Louisiana, Michigan, Washington ve New Jersey, New York'tan sonra en fazla ölümün kaydedildiği eyaletler arasında.

ABD Kentlerinin Yüzde 90'ında Sağlık Çalışanlarına Yeterli Maske Yok

ABD Belediye Başkanları Birliği'nin yaptığı ankete katılan 200 kentten 192'si, yani yüzde 90'ı, polis memurları, itfaiyeciler ve acil yardım çalışanlarına yetecek kadar yüz maskesi olmadığını bildirdi.

Ankete katılan kentlerin yüzde 92'siyse Corona virüsü enfeksiyonlarını belirleyecek yeterli test kitinden mahrum.

Ankete göre 200 kentin yüzde 85'iyse hastanelerde yeterli sayıda suni solunum cihazı bulunmadığını bildirdi.

Birliğin yayınladığı rapor ayrıca ankete katılan kentlerin üçte ikisinin bağlı oldukları eyaletlerden acil sağlık ekipmanı alamadığını ortaya koyuyor. Eyaletlerinden yardım alan kentlerin yüzde 85'iyse bu yardımların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde olmamasından şikayetçi.

ABD Belediye Başkanları Birliği'nin tahminlerine göre 200 kentin ihtiyaç duyduğu toplam maske sayısı 28 buçuk milyon, diğer kişisel koruyucu ekipman sayısı 24,4 milyon, test kiti sayısı yaklaşık 8 milyon, suni solunum cihazı sayısıysa 139 bin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!
Alkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdularAlkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdular

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'de 96, İspanya'da 331 kişi öldü

İran'da ve İspanya'da ölü sayısı artıyor

22 gün sonra başbakandan ilk açıklama

22 gün sonra başbakandan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.