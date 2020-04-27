ABD'de 111 Bin Vaka: New York Karantinaya Alınabilir

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini Corona virüsü salgını nedeniyle karantina altına alma planı olduğunu Twitter mesajıyla açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilere, “Bazı şeyleri değerlendiriyoruz. Kimileri New York’un karantina altına alınmasını istiyor çünkü orası sıcak bir nokta. Bunu yapmak zorunda kalmayabiliriz ama bugün belli bir vakitte, iki haftalığına, kısa vadeli olarak bir karantina başlatabiliriz. Muhtemelen New Jersey’de ve Connecticut’ın bazı yerlerinde de,” şeklinde konuştu.
New York Valisi Cuomo: 'Karantina konusuyla ilgili bilgim yok'
Şu ana kadar salgının en fazla hissedildiği, 600’ye yakın can kaybının yaşandığı New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo ise Trump’ın bu sözlerine atfen, “Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum,” dedi. Corona virüsü salgınıyla mücadele çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Vali Cuomo, Cumartesi sabah saatlerinde Başkan Trump’la görüştüğünü, ancak karantinayla ilgili bir diyalogun sözkonusu olmadığını aktardı.
ABD'de Bir Günde Corona Kaynaklı 401 Can Kaybı
Corona virüsü salgınının merkezi haline dönüşen ABD'de Cuma günü virüse yakalanan 401 kişi yaşamını yitirdi. Bu can kayıplarının 140'ı ülkede salgından en fazla etkilenen New York'ta yaşanırken, Louisiana, Michigan, Washington ve New Jersey, New York'tan sonra en fazla ölümün kaydedildiği eyaletler arasında.
ABD Kentlerinin Yüzde 90'ında Sağlık Çalışanlarına Yeterli Maske Yok
ABD Belediye Başkanları Birliği'nin yaptığı ankete katılan 200 kentten 192'si, yani yüzde 90'ı, polis memurları, itfaiyeciler ve acil yardım çalışanlarına yetecek kadar yüz maskesi olmadığını bildirdi.
Ankete katılan kentlerin yüzde 92'siyse Corona virüsü enfeksiyonlarını belirleyecek yeterli test kitinden mahrum.
Ankete göre 200 kentin yüzde 85'iyse hastanelerde yeterli sayıda suni solunum cihazı bulunmadığını bildirdi.
Birliğin yayınladığı rapor ayrıca ankete katılan kentlerin üçte ikisinin bağlı oldukları eyaletlerden acil sağlık ekipmanı alamadığını ortaya koyuyor. Eyaletlerinden yardım alan kentlerin yüzde 85'iyse bu yardımların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde olmamasından şikayetçi.
ABD Belediye Başkanları Birliği'nin tahminlerine göre 200 kentin ihtiyaç duyduğu toplam maske sayısı 28 buçuk milyon, diğer kişisel koruyucu ekipman sayısı 24,4 milyon, test kiti sayısı yaklaşık 8 milyon, suni solunum cihazı sayısıysa 139 bin.