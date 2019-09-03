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ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5 kişiyi öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

ABD’nin Alabama eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk, aile üyesi 5 kişiyi silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.Alabama’nın Limestone ilçesinde 14 yaşındaki bir genç babasını, üvey annesini ve 3 kardeşini silahla vurdu.

ABD’nin Alabama eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk, aile üyesi 5 kişiyi silahla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.
Alabama’nın Limestone ilçesinde 14 yaşındaki bir genç babasını, üvey annesini ve 3 kardeşini silahla vurdu. Limestone Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Elkmont kasabasında dün meydana gelen olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi. Bir yetişkin ile 2 gencin olay yerinde öldüğü, yaralı olan bir yetişkin ile bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.
Polis sözcüsü Stephen Young olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun saldırıyı gerçekleştirdikten sonra polisi aradığı ve ihbarda bulunduğunu ifade etti. Young, çocuğun ilk ifadesinde evin alt katındayken üst katta silah sesleri duyduğuna ilişkin polislere bilgi verdiğini söyledi. Çocuğun olaydan birkaç saat sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi.

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