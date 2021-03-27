ABD'de 140 Milyon Doz Aşı Yapıldı

Aşılama çalışmalarında eyaletlere federal destek sağlayarak, vites düşürmeyen ABD’de en az 140 milyon doz aşının yapıldığı açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 27 Mart’ta açıkladığı verilere göre dağıtılan aşı dozu sayısı da 180 milyon 600 bini geçti.

CDC açıklamasında 91 milyon 700 binden fazla kişinin en az bir doz aşı olduğunu, 50 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı kaydedildi.

CDC’nin son güncellemesine göre Dağıtılan aşıların 90 milyondan fazlası Pfizer/BionTech, 85 milyondan fazlası ise Moderna’nın aşıları. Dağıtılan Johnson and Johnsson aşısının sayısı ise 5 milyona yaklaşıyor.Firma bu ay sonuna kadar 20 milyon doz aşı tedarik edeceği sözünü vermişti.

Mayıs sonuna kadar Corona virüsü aşısına tüm Amerikalılar’ın erişimi olacağı sözünü veren yönetimin imdadına Oxford/AstraZeneca aşısının yetişmesi bekleniyordu.

Bağımsız gözlemcilerin, aşıda Avrupa’da rastlanan kan pıhtılaşması riski gibi herhangi bir yan etki tespit etmediğini vurgulayan firma kullanım onayı için Nisan ayını işaret etse de Amerikalı yetkililerden gelen son açıklama ertelemeye neden olabilir.