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ABD'de 140 Milyon Doz Aşı Yapıldı

27.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılama çalışmalarında eyaletlere federal destek sağlayarak, vites düşürmeyen ABD’de en az 140 milyon doz aşının yapıldığı açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 27 Mart’ta açıkladığı verilere göre dağıtılan aşı dozu sayısı da 180 milyon 600 bini geçti

ABD'de 140 Milyon Doz Aşı Yapıldı

Aşılama çalışmalarında eyaletlere federal destek sağlayarak, vites düşürmeyen ABD’de en az 140 milyon doz aşının yapıldığı açıklandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 27 Mart’ta açıkladığı verilere göre dağıtılan aşı dozu sayısı da 180 milyon 600 bini geçti.

CDC açıklamasında 91 milyon 700 binden fazla kişinin en az bir doz aşı olduğunu, 50 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı kaydedildi.

CDC’nin son güncellemesine göre Dağıtılan aşıların 90 milyondan fazlası Pfizer/BionTech, 85 milyondan fazlası ise Moderna’nın aşıları. Dağıtılan Johnson and Johnsson aşısının sayısı ise 5 milyona yaklaşıyor.Firma bu ay sonuna kadar 20 milyon doz aşı tedarik edeceği sözünü vermişti.

Mayıs sonuna kadar Corona virüsü aşısına tüm Amerikalılar’ın erişimi olacağı sözünü veren yönetimin imdadına Oxford/AstraZeneca aşısının yetişmesi bekleniyordu.

Bağımsız gözlemcilerin, aşıda Avrupa’da rastlanan kan pıhtılaşması riski gibi herhangi bir yan etki tespit etmediğini vurgulayan firma kullanım onayı için Nisan ayını işaret etse de Amerikalı yetkililerden gelen son açıklama ertelemeye neden olabilir.

Data Güvenliği İzleme Kurulu, AstraZeneca’nın ABD’de yürüttüğü Corona virüsü aşısı denemesinin sonuçlarının “eski bilgiler” içermiş olabileceğini söyledi. Bu durumun, şirketin aşının etkinlik verileri hakkında eksik bir tablo sunduğu anlamına gelebileceğini kaydetti.

Johnson and Johnson ve AstraZeneca’dan gelen haberler Biden yönetiminin canını sıksa da, Pfizer ve Moderna aşılarının dağıtımı tüm hızıyla sürüyor; yüksek aşılama oranı yakalayan bazı eyaletler de tedbirleri gevşetiyor. Ancak amerika’da vaka sayılarında yeniden artış var. Uzmanlar bağışıklığın hemen başlamadığını belirtmenin yanı sıra aşı olmanın maskesiz hayat anlamına gelmediği konusunda uyarıyor.

Tüm diğer aşılar gibi Corona virüsü aşısı da vücuda hastalıkla savaşmak için antikor üretmesini öğretiyor. Bu da günler alıyor. Antikor seviyeleri ortalama iki haftanın sonunda koruma eşiğine ulaşıyor.

Bu eşik sağlanana kadar virüse yakalanmak halen mümkün. Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü bu nedenle Amerikan halkını tedbiri bırakmamaları ve seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor.

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