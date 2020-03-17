HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 05:31 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Tennessee ve Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem oldu.

ABD'de 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi

Yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayıldığı ve gündemin ilk maddesini oluşturduğu ABD’de bu kez deprem paniği yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Tennessee ve doğu yönünde sınırı bulunduğu Kuzey Carolina ile Güney Carolina eyaletlerinde 15 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi.

Birleşik Devletler Jeoloji Araştırmaları (USGS) raporuna göre, 1,7 ila 2,4 şiddetinde meydana gelen depremlerde can kaybı yaşanmadı.

USGS tespitlerine göre, ilki pazar günü 17:30’da Kuzey Carolina’nın Mulberry kentinde meydana gelen deprem serisinin sonuncusu pazartesi sabah 8 civarında yaşandı.

Deprem aynı zamanda bölgeye 300 mil (483 kilometre) uzaklıktaki Georgia eyaletinden de hissedildi. USGS’in verdiği bilgilere göre Tennesse'nin güney komşusu Georgia’da birçok kişi titreşimleri hissettiğini bildirdi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bilanço hızla artıyor! İspanya'da ölü sayısı 342'ye yükseldiBilanço hızla artıyor! İspanya'da ölü sayısı 342'ye yükseldi
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşik Devletler Jeoloji Araştırlamları deprem North Carolina South Carolina Tennessee USGS

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi! Gözlem altına alındı

Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi! Gözlem altına alındı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Trump'tan koronavirüs açıklaması!

Trump'tan koronavirüs açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Diğer Haberler
Koronavirüs'te bilanço hızla artıyor! İspanya'da ölü sayısı 342'ye yükseldi

Bilanço hızla artıyor! İspanya'da ölü sayısı 342'ye yükseldi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısı David Norquist'e koronavirüs karantinası

Pentagon'da koronavirüs hamlesi

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması!

Trump'tan koronavirüs açıklaması!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu! Ülke genelinde...

Fransa teyakkuzda! Macron duyurdu: Ülke genelinde...

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

Rusya'dan koronavirüs önlemi! Sınırlarını kapattı

Son dakika: ABD'de koronavirüs gelişmesi! Koronavirüs aşısı ilk kez insan üzerinde denenecek

ABD'de koronavirüs gelişmesi! İlk kez insan üzerinde denenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.