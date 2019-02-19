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ABD’de 16 Eyalet Trump’a Karşı Dava Açtı

19.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

California ve diğer 15 eyalet, Başkan Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar inşası için ödenek çıkarmak amacıyla ulusal acil durum ilan etmesine karşı dava açtı

ABD’de 16 Eyalet Trump’a Karşı Dava Açtı

ABD’de California ve diğer 15 eyalet, Başkan Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar inşası için ödenek çıkarmak amacıyla ulusal acil durum ilan etmesine karşı dava açtı.

California eyaleti Adalet Bakanı Xavier Becerra, Trump yönetiminin acil durum ilanının anayasayı ihlal ettiğini savundu.

Becerra, Başkan Trump’ın hukukun üstünlüğü ilkesini tamamen hiçe saydığını öne sürerek, “Sınırda hiçbir kriz olmadığının farkında, acil durum ilanının yersiz olduğunu biliyor ve bu davayı muhtemelen kaybedeceğini kabul ediyor” dedi.

California’yla birlikte davayı açan diğer eyaletler de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Virginia oldu. Bu eyaletlerin tamamının adalet bakanları Demokrat.

Trump, seçim kampanyasından bu yana sözünü verdiği Meksika sınırına duvar inşası için Kongre’den istediği bütçeyi alamayınca ulusal acil durum ilan etme seçeneğine başvurmuştu.

Bu adımla Trump, Kongre’yi aşarak duvar için Savunma Bakanlığı, diğer bakanlık ve program bütçelerden kaynak aktarmayı planlıyor.

Trump’ın hamlesine karşı çıkan eyaletler, askeri bütçenin duvar inşasına ayırılmasının eyaletlerin ekonomilerine zarar vereceğini ve askeri üsleri ihtiyaç duydukları yenileme çalışmalarından mahrum bırakacağını savunuyor. Uyuşturucuyla mücadele çabalarına ayrılan fonların da duvara aktarılmasının bu çabalara zarar vereceği endişesi de dile getiriliyor. Meksika sınırındaki iki eyalet California ve New Mexico, duvar vahşi hayata da zarar vereceğini belirtiyor.

California daha önce de farklı konularda Trump’a defalarca dava açmıştı.

California Valisi Gavin Newsom yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan Trump bir kriz üretiyor ve gücü elinde toplamak için uydurma ulusal acil durum ilan ediyor, Anayasa’yı baltalıyor. Acil durum ulusal bir utanç” ifadesini kullandı.

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