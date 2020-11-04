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ABD’de 16 eyalette Ulusal Muhafızlar görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 02:35 | Son Güncelleme

ABD’de bugün yapılan Başkanlık seçimlerinde çıkabilecek kitlesel protesto ve şiddet olaylarına karşı 16 eyalette valiler Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.ABD’de Başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ederken, 46.

ABD’de bugün yapılan Başkanlık seçimlerinde çıkabilecek kitlesel protesto ve şiddet olaylarına karşı 16 eyalette valiler Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.
ABD’de Başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ederken, 46. ABD Başkanının belirleneceği seçimde Demokrat Parti’nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mücadele sürüyor. ABD’de 16 eyalette valiler seçimler nedeni ile çıkabilecek kitlesel protesto ve şiddet olaylarına karşı 16 eyalette Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.
Alabama, Arizona, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Kentucky, Massachusetts, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin ve Wyoming’de yaklaşık 3 bin 600 Ulusal Muhafız’ın görev yaptığı belirtildi.
Ulusal Muhafızlar, Covid-19 salgını nedeni ile bazı eyaletler seçim merkezlerinde görev alırken, bazı eyaletlerde ise siber güvenliği sağlamak amacı ile bulunuyor.

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