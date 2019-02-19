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ABD'de 16 eyaletten "ulusal acil durumun" kaldırılması için dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 05:50 | Son Güncelleme

ABD'de 16 eyaletten "ulusal acil durumun" kaldırılması için dava

ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

California eyaleti Başsavcısı Xavier Becerra, 16 eyalet adına, Trump'ın ülkenin güneyinde Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finansa etmek için ilan ettiği ulusal acil durumun kaldırılması amacıyla dava açtı.

Becerra, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Başkan'ın anayasayı ve güçler ayrımını ihlali ile Kongrenin Amerikan halkı ve eyaletlere tahsis ettiği parayı çalmasını durduracağız.'' dedi.

Trump'ın bu girişimini durdurmak için dava açan eyaletleri Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ve California oluşturuyor.

Kongrenin ABD Başkanı'nın sınıra duvar için istediği fonu onaylamaması üzerine federal hükümetin tekrar kapanmaması için ''yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle'' mücadeleyi gerekçe gösteren Trump, ulusal acil durum ilan etmişti.

ABD Başkanı, aynı zamanda seçim kampanyası vaadi olan ''duvarın'' finanse edilmesi için ABD'nin güney sınırında ''insani kriz'' yaşandığı gerekçesini göstermişti.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihleri arasında kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

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