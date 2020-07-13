ABD’de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor

Bir dönem beyazların üstünlüğünü savunduğu, ancak sonradan görüşlerinin değiştiği belirtilen 47 yaşındaki Lee, 1996'da bir aileden üç kişiyi işkence ederek öldürmek ve bu kişilerin cesetlerini göle atmaktan hüküm giymişti.

Lee tarafından öldürülen kişilerin yakınları koronavirüs salgını nedeniyle mahkûmun idam edilişini izlemek için seyahat etmekten korktuklarını söylemişti.

ABD'nin Indiana eyaletinde, 17 yıl aradan sonra, ilk kez federal mahkemenin kararıyla idam cezasına çarptırılan bir mahkûmun cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor.

Trump yönetiminin infazlara başlama kararı almasından sonra Lee'nin Aralık'ta zehirli iğneyle idam edilmesi karar verildi. Ancak mahkemelerin itirazı nedeniyle infaz gecikti.

Kurbanların ailesi Trump'tan mahkûmun hayatını bağışlamasını istemişti

Kızı ve sekiz yaşındaki torunuyla silah kaçakçısı damadını kaybeden Earlene Peterson, geçen yıl Trump'a çağrıda bulunarak Lee'nin hayatını bağışlamasını istemişti.

Peterson, CNN'e açıklamasında "Onun için birinin ölecek olması kızımı utandırırdı" dedi.

Lee, Temmuz ve Ağustos'ta idam edilmesi planlanan dört mahkûmdan biri. Mahkumların tümü çocukları öldürmekten hüküm giydi.

ABD adli sisteminde yargılamalar ya ulusal düzeyde federal mahkemelerde ya da bölgesel düzeyde eyalet mahkemelerinde yapılıyor.

Sahte para basmak, posta hırsızlığı gibi bazı suçlarla ilgili davalar otomatik olarak federal mahkemelerde görülüyor.

Bunun için davada ABD devletinin taraf olması ya da anayasanın ihlal edilmesi gerekiyor.

