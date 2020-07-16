ABD'de 17 Yıl Sonra İkinci Federal İdam

ABD Anayasa Mahkemesi’nin, federal idam cezası infazının önünü açtığı Wesley Ira Purkey Perşembe günü ilaçlı iğneyle infaz edildi. Amerika’da bu hafta idam edilen ikinci mahkum olan 68 yaşındaki Purkey, 2003’te 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edip, yakarak öldürme suçundan idam cezası almıştı. Indiana eyaletinin Terre Haute kentinde Perşembe günü sabah 8.19’da infaz edildiği belirtilen Purkey, idamı öncesinde, işlediği suçtan “derin bir pişmanlık” duyduğunu ifade etti. Purkey’nin son sözleri “Jennifer’ın ailesine verdiğim acı için derinden pişmanım. Çok derin bir şekilde üzgünüm. Çok sevdiğim kızıma verdiğim acı için de derin bir pişmanlık duyuyorum. Bu cinayet hiçbir amaca hizmet etmiyor” oldu. Purkey’nin idam cezasının infazı, Anayasa Mahkemesi’nin avukatların infazı durdurma taleplerini geri çevirme kararından sadece birkaç saat sonra gerçekleştirildi. Mahkeme, bir önceki kararda olduğu gibi infazı 4’e karşı 5 oyla onayladı. Mahkemedeki dört liberal hakim infazlara karşı çıkıyor.

Purkey’nin infazı, Amerika’da 17 yıl sonra federal düzeyde gerçekleştirilen ikinci idam oldu. İlki bu hafta Salı günü yine enjeksiyon yoluyla infaz edilen 47 yaşındaki Daniel Lewis Lee’ydi. Lee, 1990’lı yıllarda Arkansas’ta bir aileyi katletme suçundan idam cezasına çarptırılmıştı. Adalet Bakanlığı, Corona virüsü salgınının yeniden büyümeye başladığı bir dönemde infazların gerçekleştirilmesi için harekete geçilmesi nedeniyle muhalefetin eleştirilerinin odağı oldu. 17 yılın ardından yeniden federal idam cezalarının başkanlık seçimlerinin yapılacağı yıl içinde gerçekleştiriliyor olması da tehlikeli bir siyasi adım olarak nitelendiriliyor. Purkey’nin avukatları mahkumun zihinsel sağlığının ciddi oranda bozuk olduğunu ve infaz öncesi, neden infaz edildiğini anlamakta zorluk çektiğini söyledi. Avukatlar ayrıca Purkey’nin çocuk yaştayken cinsel istismara uğradığı, bipolar bozukluk ve şizofreni teşhisi koyulduğunu da hatırlattı. Purkey’in avukatları, müvekkillerinin mental sağlık sorunları nedeniyle aldığı idam cezasının farkında dahi olmadığını gerekçe göstererek idam edilmesine itiraz etmişlerdi. Ancak mahkeme bu itirazları kabul etmemişti.