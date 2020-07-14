ABD'de 17 Yıl Sonra İlk Federal İdam Cezası İnfaz Edildi

1990'lı yıllarda Amerika'nın kuzeybatısında sadece beyazlardan oluşan bir ülke kurmayı amaçlayan ve bu amaçla Arkansas eyaletinde bir aileyi katleden Daniel Lewis Lee'nin ölüm cezası Salı günü sabah erken saatlerde infaz edildi. ABD hükümeti böylelikle yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk kez federal suçlardan hüküm giyen bir mahkumu idam etti. Lee'nin öldürdüğü kişilerin akrabaları cezanın infazına karşı çıkıyordu.

47 yaşındaki Daniel Lewis Lee'nin cezası, Indiana eyaletindeki federal cezaevi Terre Haute'da zehirli iğneyle infaz edildi. Lee, ölümünden hemen önce işlediği cinayetlere atfen, ''Ben yapmadım. Hayatımda çok hata yaptım ama ben bir katil değilim. Masum bir adamı öldürüyorsunuz'' dedi.

Cezaevleri Dairesi’nin 2003 yılından bu yana ilk kez uyguladığı bu federal idam cezasıyla ilgili gelişmeler, hem medeni hak örgütleri hem de Daniel Lewis Lee'nin öldürdüğü Arkansaslı ailenin yakınları tarafından yakından izleniyordu.

Muhalifler, hükümetin siyasi kazanç sağlamak için gereksiz bir aciliyet uydurduğunu öne sürüyordu.