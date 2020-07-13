ABD'de 17 Yıl Sonra İlk Federal İdam İnfazı Bugün

ABD'de 17 yıl sonra ilk kez federal suçlardan hüküm giyen bir mahkumun aldığı idam cezası bugün infaz edilecek. Bu, Trump yönetiminin, Amerikan hükümetinin uzun yıllardır hukuki engellere takılan idam cezasını yeniden uygulamaya başlaması için gösterdiği çabaların sonucu. Zehirli iğne ile idam edilecek ABD Adalet Bakanlığı, federal bir mahkeme tarafından cezanın infazının ertelenmesine ilişkin karar çıkmadığı sürece, 1996 yılında Arkansas eyaletinde bir ailenin sekiz yaşındaki bir çocuk dahil üç ferdini öldüren Daniel Lewis Lee'nin idam cezasını infaz edecek. Lee'nin cezasının infazında güçlü bir barbitürat olarak bilinen pentobarbital enfeksiyonu kullanılacak. Lee'nin cezasının infaz edileceği yer ise Indiana eyaletindeki federal cezaevi Terre Haute'un idam odası. Cinayetin kurbanlarının bazı akrabalarıysa suç ortağı Chevie Kehoe ömür boyu hapis cezası alırken Lee'nin zehirli iğneyle idam edilmesine karşı çıkıyor. Federal idam cezası yeniden gündeme gelmişti İdam cezasının federal düzeyde yeniden uygulanması için girişimler, Donald Trump'ın 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasından birkaç ay sonra devreye girmişti. Bu adımlar, Trump'ın selefi Barack Obama'nın başkanlığı döneminde federal idam cezasına getirilen moratoryumun fiili olarak sona erdirilmesi anlamına geliyordu. Bu dönemde idam cezasının zehirli iğneyle infazına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki meseleler de federal mahkemeler tarafından ele alınıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, ikisi bu haftanın ilerleyen günlerinde, diğeriyse Ağustos ayında olmak üzere üç hükümlünün daha idam cezasını infaz etmeye hazırlanıyor. İdam cezası alan Wesley Purkey, Dustin Honken ve Keith Nelson, çocuk cinayetlerinden mahkum olmuştu. İdam mahkumu Alzheimer hastası olduğu için idamına itiraz edildi Bir temyiz mahkemesi ise Çarşamba günü idam edilmesi planlanan Wesley Purkey'nin cezasının infazına geçici olarak engelleme getirdi. Avukatları, Purkey'nin ileri derecede Alzheimer's hastası olduğunu ve ne sebeple idam edileceğini artık anlamadığını iddia ediyor. Corona virüsü pandemisi ise idam cezalarının infazını bekleyen mahkumların bazı avukatlarının müvekkilleriyle görüşmeler yapmasını engelledi. Adalet Bakanlığı'ndan hafta sonu yapılan açıklamaya göre idam cezasının infazında görev yapacak bir elemanın Corona enfeksiyonu testi pozitif çıktı. Kurban yakınları Corona salgını nedeniyle infazın ertelenmesini istedi Öte yandan temyiz mahkemesi, idam cezası bugün infaz edilmesi beklenen Daniel Lewis Lee'nin kurbanlarının bazı akrabalarının, infaza tanıklık etmek üzere cezaevine gitmelerinin Corona virüsüne maruz kalmalarına neden olabileceği için infazın ertelenmesi amacıyla açtıkları davayı reddetti.

ABD'de federal idam cezası infazı oldukça nadir görülen bir durum ABD'de Teksas ve Missouri gibi eyaletlerde her yıl idam cezası alan birkaç mahkumun cezaları infaz edilse de federal düzeyde idam cezası infazı, nadir görülen bir durum. Federal idam cezası alan 62 mahkum var Federal idam cezası alan 62 mahkum, Indiana eyaletindeki federal cezaevi Terre Haute'da cezalarının infazı için sıra bekliyor. Pew Araştırma Merkezi'nin 2018 yılında yaptığı bir ankete göre Amerikalılar'ın yüzde 54'ü cinayetten hüküm giyen mahkumların idam cezası almasını desteklese de genel olarak ölüm cezasına karşı çıkanların sayısının arttığı gözleniyor. ABD Adalet Bakanı William Barr, geçen yıl federal idam cezası infazlarının yeniden başlatılması planını açıklarken, ''Adalet sistemimizin getirdiği bu cezanın uygulanması, cinayete kurban gidenler ve aileleri adına boynumuzun borcudur'' demişti. Zehirli iğnelerde kullanılan ilaç tartışması uzun süredir gündemde Avrupa Birliği'nin bazı ilaçların idam cezalarının infazında ya da işkencede kullanılmasını yasaklaması ise ecza firmalarının Amerika'daki cezaevlerine satış yapmayı reddetmesiyle sonuçlanmıştı.