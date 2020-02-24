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ABD'de 18 aylık midilli first class uçtu

24.02.2020 14:05 | Son Güncelleme

ABD'de 18 aylık bir midilli, ilk kez uçağa bindi, first class yolculuk yaptı. ABD'de sadece rehberlik ya da terapi ruhsatı olan hayvanlara yolcu bölümünde seyahat izni veriliyor. Fred adlı midilli terapi hayvanı olarak "çalıştığı" için iki sertifikaya da sahip.

ABD'de 18 aylık midilli first class uçtu

ABD'de 18 aylık bir midilli, ilk kez uçağa bindi, first class yolculuk yaptı.

Ülkede sadece rehberlik ya da terapi ruhsatı olan hayvanlara yolcu bölümünde seyahat izni veriliyor.

Fred adlı at, bağışıklık sistemi sorunu olan sahibi Ronica Froese'a rehberlik yaptığı, aynı zamanda kreş, hastaneler ve huzurevlerinde terapi hayvanı olarak "çalıştığı" için iki sertifikaya da sahip.

66 santimetre boyundaki Fred, 7 Şubat'taki yolculuk için Michigan Havalimanı'nda Froese ile birlikte gümrük kapısından geçti ve 2 bin dolara mal olan koltuğunda business class'ta seyahat etti.

Fred, bir kabin görevlisinin atlara alerjisi olması nedeniyle yolculuğunu özel bir koruma giysisiyle yaptı. Ronica Froese uçakta "uslu uslu duran" Fred'e hem yolcular hem de mürettebatın çok ilgi gösterdiğini söyledi.

'AYLARCA PROVA YAPTIK'

CNN'in haberine göre Froese, bu yolculuk için Fred'le birlikte aylarca prova yaptıklarını belirtti.

Hayvanın uçakta ürkmemesi için defalarca bir kamyona bindirilip hoparlörlerden uçak sesi verildi, ayrıca X-ray cihazlarından geçirildi.

Chron (iltihabi bir bağırsak hastalığı) hastası olan Froese, çok hasta olduğu dönemlerde Fred'in yardımıyla yürüyebildiğini söylüyor.

Froese, "Bazen Freddy Krueger tırnaklarını bağırsaklarıma geçirmiş gibi ağrım oluyor. Eğilemiyorum, yürüyemiyorum. Yere bir şey düşürürsem Fred alıyor. Mesela ayakkabılarımı işaret ettiğimde Fred hemen getiriyor" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Midilli First Class terapi

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