HABER

ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik "süresiz gözaltına" karşı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

Aralarında California, New York gibi eyaletlerin de bulunduğu 19 eyalet, Devlet Başkanı Donald Trump yönetiminin, göçmen çocukların gözaltı süresini "süresiz" hale getirecek düzenlemeye karşı dava açtı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 19 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin göçmen çocukların gözaltı süresini "süresiz" hale getirecek düzenlemeye karşı dava açtı.

Trump yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla giren ailelerin gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan mahkeme kararını yürürlükten kaldırarak yerine, süresiz gözaltı öngören yeni düzenleme getirmeye hazırlandıklarını açıklamasının ardından, eyalet yönetimlerinden tepki geldi.

ABD'nin 19 eyaletinin başsavcıları, Trump yönetiminin bu düzenlemesine karşı dava açtıklarını duyurdu.

California Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, göçmen çocukların zarar görmesini istemediğini belirterek, davayı Massachusetts Başsavcısı Maura Healey ile açtıklarını ifade etti.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson da çocukların gereğinden uzun süre gözaltında tutulmasının ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Düzenlemeye karşı mahkemeye başvuran diğer eyaletler ise Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington ve District of Columbia.

- Trump yönetiminin yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı adımı

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ailelerin yasal gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan ve "Flores Uzlaşması" olarak bilenen mahkeme kararının göçmen sorunu konusunda yasal boşluk yarattığını belirtmişti.

McAleenan, söz konusu mahkeme kararı yerine, göçmen ailelerin süresiz olarak gözaltında tutulmasını öngören yeni bir düzenleme getireceklerini duyurmuştu.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar varCenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var
Bursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldıBursa’da zafer ruhu metroda yaşatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump yasadışı göçmen aileler

En Çok Okunan Haberler

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 676 öğretmen alacak

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.