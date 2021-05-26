ABD'de 2 kargo görevlisi havalimanındaki sevkiyat sırasında 4 külçe altın çalmakla suçlandı

ABD'de 2 kargo görevlisi, geçen yıl Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda 112 milyon dolarlık uluslararası bir sevkiyat sırasında 4 külçe altın çalmakla suçlandı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, 38 yaşındaki Marlon Moody ve 35 yaşındaki Brian Benson, Salı günü mahkemeye çıkarıldı ve kendilerine "komplo kurma" ve "sevkiyat hırsızlığı" suçlamaları yöneltildi.

İddianameye göre Moody ve Benson, geçen yıl Miami merkezli havayolu kargo hizmetleri sunan özel bir şirket için çalışırken altın külçelerini çaldılar.

22 Nisan 2020 akşamı, her biri yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve 56 bin dolar değerinde olan 2 bin altın külçe, Singapur Havayolları aracılığıyla Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Savcılara göre altın, bir Kanada bankası tarafından Avustralya'dan New York'a gönderiliyordu ve sevkiyat Los Angeles'ta duraklama yapmıştı.

Sevkiyat, havayolu şirketinin kargo deposuna indirildi ve kontrol edildi, ancak o gece ilerleyen saatlerde 25 altın külçe içeren bir kutu eksik çıktı.

Savcılar, ertesi sabah Moody'nin kayıp kutuyu deponun yakınında bulduğunu ve yakındaki bir yere götürmeden önce içinden 4 külçe altın çaldığını öne sürüyor.