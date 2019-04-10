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ABD'de 2015'te öldürülen 3 Müslüman gencin babası Kongre'de konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 04:28 | Son Güncelleme

ABD'nin North Carolina eyaleti Chapel Hill'de 2015’te öldürülen 3 Müslüman gençten kızların babası Muhammed Abu-Salha, ABD Kongresi Adalet Komisyonundaki "nefret suçları ve yükselen beyaz ırkçılık" oturumunda konuştu - Muhammed Abu-Salha: - "Eğer tek değilsem bile, kendi çocuklarının cinayet otopsi raporlarını okuyan az sayıda doktordan biriyim. Raporlar hafızama kazındı" - "Çocuklarımızı çok özlüyoruz. Acımız hala ilk öldürüldükleri gün kadar keskin ve taze. Size burada yalvarıyorum, bizim gibi başka bir Amerikalı aile daha bir daha bu acıları yaşamak zorunda kalmasın. Lütfen Yusor, Deah, Razan’ı hatırlayın.. Onlar benim çocuklarımdı ve artık yoklar."

ABD’nin North Carolina eyaleti Chapel Hill kasabasında 2015’te öldürülen 3 Müslüman gençten kızların doktor babası, "Eğer tek değilsem bile, kendi çocuklarının cinayet otopsi raporlarını okuyan az sayıda doktordan biriyim. Raporlar hafızama kazındı." dedi.

ABD Kongresi Adalet Komisyonunda, geçen ay Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ırkçı terörist saldırısı konusunda, "nefret suçları ve yükselen beyaz ırkçılık" oturumu düzenlendi.

Oturumda, 10 Şubat 2015’te North Carolina Chapel Hill’de komşuları tarafından kafalarına silah sıkılarak öldürülen 23 yaşındaki Deah Shaddy Barakat’ın kayınpederi ve 21 yaşındaki Yusor ile 19 yaşındaki Razan’nın babası Muhammed Abu-Salha, tüm dünyada tepki çeken cinayet hakkında konuştu.

Muhammed Abu-Salha, "Eğer tek değilsem bile, kendi çocuklarının cinayet otopsi raporunu okuyan doktorlardan biriyim. Raporları hafızama kazındı. Mermiler, Yusor ve Razan'ın beyinlerini etrafa dağıtmıştı. Deah, yere düşmeden önce kollarına ve göğsüne birçok kurşun yedi. Yere düştükten sonra da katil, hala nefes aldığını gördü ve tekrar ağzına bir kurşun sıktı." dedi.

Damadının son nefesinde kelime-i şehadet getirmek için işaret parmağını kaldırdığını vurgulayan Abu-Salha, kızlarını en son tabutta gördüğünü, yüzlerindeki her zamanki gülümseme ve canlılığın yerini soğukluk ve solgunluğa bıraktığını anlattı.

- "Ülkemiz için korkuyorum"

Eşiyle birlikte kızlarını, ülkesi ve toplumu ile gurur duyan Müslüman Amerikalı olarak yetiştirdiğini söyleyen Abu-Salha, onların Müslüman kimlikleri nedeniyle öldürüldüğüne dikkati çekti.

Abu-Salha, Chapel Hill’deki cinayetten sonra bile "1.6 milyar Müslümandan 3’ü gitti", "Zanlı Craig Hicks serbest bırakılıp onur madalyası verilmeli" şeklinde sosyal medyada Müslüman karşıtı paylaşımlar gördüğünü vurgulayarak, "Ülkemiz için korkuyorum. 2016’da FBI kayıtlarına göre Müslüman karşıtı nefret suçlarında yüzde 67 oranında artış var." dedi.

Muhammed Abu-Salha, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızı çok özlüyoruz. Acımız hala ilk öldürüldükleri gün kadar keskin ve taze. Size burada yalvarıyorum, bizim gibi başka bir Amerikalı aile daha bir daha bu acıları yaşamak zorunda kalmasın. Lütfen Yusor, Deah, Razan’ı hatırlayın.. Onlar benim çocuklarımdı ve artık yoklar."

Abu-Salha'nın konuşması sırasında Kongre üyelerinden bazılarının gözyaşlarını saklamak için elleri ile yüzlerini kapattığı gözlemlendi.

- 3 Müslüman gencin ölümü

North Carolina eyaletinin Chapel Hill yerleşkesinde 10 Şubat 2015’te 23 yaşındaki dış hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed evlerinde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü.

Polis, otoparkla ilgili bir komşu anlaşmazlığı ihtimali üzerinde dururken, katil zanlısı 46 yaşındaki komşuları Craig Hicks'in sosyal medyada kendini "ateist" olarak tanımlaması ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği yargılarına neden olmuş, cinayet sosyal medyada tüm dünyadan Müslümanların tepkisini çekmişti.

Olayın ardından Kuzey Carolina'da ve ABD'nin bir çok yerinde üç Müslüman genç için anma törenleri düzenlenmişti. "MüslimLivesMatter (Müslümanların Hayatı Değerlidir)" ve "Endİslamophobia (İslamofobiyi durdurun)" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, cinayetlere yeterince yer vermeyen ABD medyasına da tepki göstermişti.

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3 Müslüman genç Chapel Hill

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