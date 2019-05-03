ABD'de 2019 İslamofobi raporu yayımlandı

Raporda, Müslümanların dini ayrımcılık gören muhtemel en yüksek grup olarak kaldığına işaret edilerek, ISPU'nun İslamofobi Endeksinin 2018'de yüzde 24'ten 2019'da yüzde 28'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Hiçbir Müslüman tanımayan Amerikalıların sadece yüzde 21'inin Müslümanlar hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtilen raporda, bu oranın herhangi bir Müslüman tanıyanlar arasında yüzde 47, yakın bir Müslüman arkadaşı olanlar arasında ise yaklaşık yüzde 57'ye çıktığı ifade edildi.

Raporda, bir Müslümanı şahsen tanıyan bir Amerikalının tanımayana kıyasla Müslümanlara karşı olumlu bir düşünceye sahip olma ihtimalinin iki katından fazla olduğu kaydedildi.

Washington DC merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), "Amerikan Müslüman Anketi 2019: İslamofobinin Tahmini ve Önlenmesi" başlıklı 27 sayfalık bir rapor yayımladı.

ABD'de İslamofobi üzerine yayımlanan raporda, ülkedeki Müslüman karşıtlığının kişilerin sahip olduğu dini inançlardan dolayı değil, siyasi kaynaklı olduğu sonucuna varıldığına yer verildi.

- "Müslüman karşıtı duygular değiştirilebilir"

Rapora göre, Amerika'daki inanç toplulukları arasında, Müslüman aleyhtarı düşünce konusunda Yahudi toplumu yüzde 18 ile en düşük dini grup çıkarken, beyaz evanjelikler ise yüzde 35 ile en yüksek dini grup çıktı.

ISPU Araştırma Direktörü Dalia Mogahed, rapordaki verilerin, insanların inançlarının onları İslamofobik yapmadığını gösterdiğini belirterek, "Amerika'daki çoğulculuğu geliştirmek isteyenler için bu iyi bir şey. Politik ideoloji dini inançlardan daha kolay şekil verilebilir olduğu için bu Müslüman karşıtı duyguların değiştirilebileceği anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Mogahed, Müslüman karşıtı nefretle mücadelede somut çözümler olduğunu vurgulayarak, "Sonuç oldukça açık, genel olarak daha az bağnaz olmak için Müslüman arkadaşlar edinin, İslam hakkında öğrenin." önerisinde bulundu.

Raporda ayrıca, siyahiler, Yahudiler ve LGBTQ toplumu hakkında olumlu görüş belirten Amerikalıların, İslamofobi Endeksi'nde en az 10 puan daha düşük çıkma eğiliminde oldukları tespit edildi.