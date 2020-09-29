"ABD’de 2019’da Şiddet Suçları Azaldı"

ABD Federal Sorulturma Bürosu (FBI) ülkede şiddet suçlarının 2019'da azaldığını açıkladı.

FBI açıklamasına göre 2018 ile karşılaştırıldığında şiddet suçları binde beş düştü. FBI, mülkiyet suçlarının da yüzde 4,1 oranında azaldığını, bu düşüşün 17 yıldır aralıksız sürdüğünü bildirdi.

2019'da 100 bin kişi başına 366,7 şiddet suçu ve 2.109,9 mülkiyet suçu meydana geldi.

Veriler daha derin incelendiğinde ise bazı şiddet suçlarındaki artış dikkat çekti. Ağır ceza gerektiren nitelikli saldırılar 2018'e göre yüzde 1,3 arttı. Cinayet ve kasten adam öldürme binde 3 arttı. Soygunlar yüzde 4,7 azaldı.

FBI, 2019'da ABD'de 6 milyon 925 bin 677 mülkiyet suçu işlendiğini söyledi. Hırsızlık 2018'e göre yüzde 9,5 oranında, motorlu taşıt hırsızlığı ise yüzde 4 oranında düştü. FBI, kundakçılık hariç mülkiyet suçlarının toplam maliyetinin 2019'da 15 milyar 800 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

2019 yılında trafik ihlalleri dışında, 10,1 milyon kişi tutuklandı.

FBI istatistikleri, büronun düzenli suç raporlama programına gönüllü olarak katılan emniyet güçlerinden gelen verilerden derlendi. FBI, federal, eyalet, ilçe, şehir, üniversite, kolej ve kabile bazında 18 bin 667 kurumun, bu programa katılmaya uygun olduğunu ve bu kurumların 16 bin 554'ünün veri gönderdiğini bildirdi.

