HABER

ABD'de 2020 başkanlık yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 06:32 | Son Güncelleme

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları kozlarını CNN canlı yayınında paylaştı - Ağırlıklı olarak sağlık sigortası konusunun tartışıldığı canlı yayında, aday adaylarının ciddi şekilde ayrıştıkları gözlendi - Dış politikada ABD Başkanı Trump'ın Suriye kararını eleştiren Demokratlar, Trump'ın "Suriyeli Kürtleri yüz üstü bıraktığını" savundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat aday adayları kozlarını canlı yayında paylaşırken, sağlık sigortası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararı en çok konuşulan iki konu oldu.

Amerikan CNN kanalında canlı yayınlanan ve Ohio kentinde gerçekleştirilen tartışmaya 12 Demokrat aday adayı katıldı.

Yarışta ismi öne çıkan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yanı sıra diğer 9 aday adayı da birçok konuda görüşlerini paylaştı.

- Ana tartışma konusu sağlık sigortası

Yaklaşık 3 saat süren tartışmada ağırlıklı olarak sağlık sigortası ve reformu konusundaki vaatler öne çıktı.

Son dönemde atak yapan Warren "herkes için sağlık sigortası" fikrini savunurken, rakipleri Warren'ın bu planı hayata geçirebilmek için gerekli bütçeyi temin etmesinin çok zor olduğu görüşünde birleşti.

Zenginler için "servet vergisi" getirmeyi öngören Warren ise sağlık sigortası planının orta gelirli kesimleri etkilemeden hayata geçirebileceğini savundu.

Biden, önceki Başkan Barack Obama döneminde uygulanan Obamacare'in bazı tadilatlarla yeniden hayata geçirilebileceğini ifade ederken, diğer adaylar bu planın çok eksiği olduğunu dile getirdi.

Aday adayları, kendi sağlık sigortası planlarının orta gelirli vatandaşlara minimum vergi yükü ile uygulanabileceği konusunda izleyicileri ikna etmeye çalıştı.

- Trump'ın Suriye kararına sert eleştiriler

Tartışmanın dış politika ile ilgili bölümünde ise tüm Demokratlar net bir dille ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararını eleştirdi.

CNN moderatörünün Türkiye ile ilgili bir sorusuna yanıt veren Biden, "asıl sorunun Türkiye olduğunu" iddia etti ve Trump'ın "Kürtlerin katledilmesine izin verdiğini" ileri sürdü.

Suriye'de YPG/PKK'ya destek veren Obama'nın yardımcılığını yapan Biden'ın, Türkiye'nin YPG/PKK'yı temizleme operasyonuna tepki göstermesi dikkati çekti.

Daha önce Beşşar Esed rejimini öven açıklamalarıyla gündeme gelen bir diğer aday adayı Hawaii vekili Tulsi Gabbard ise "Trump'ın elinde Suriye'deki Kürtlerin kanı var" sözleriyle Trump'a yüklendi.

Warren ise "Orta Doğu'dan kesinlikle çıkmalıyız ancak bunu daha akıllıca bir şekilde yapmalıyız." sözleriyle Trump'ın kararının bir bölümüne katıldığını fakat yöntemin yanlış olduğunu belirtti.

Sanders ise Türkiye'nin artık ABD'nin müttefiki olmadığını savunarak, Trump'ın "Kürtleri yüz üstü bıraktığı" görüşünü dile getirdi.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldıKocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandıYaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de 2020 başkanlık seçimleri Demokrat Parti

En Çok Okunan Haberler

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

Polis memurunun dikkatsizliği pahalıya mal oldu! Hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Polis memuru hem kendini hem de bekçiyi vurdu!

Ömerli Barajı'nda dehşete düşüren cinayet! Cesedini metrelerce sürükleyip sakladı!

Dehşete düşüren cinayet! Cesedini metrelerce sürükleyip...

Kilis'te büyük trajedi! Kuyuya düşen ineği kurtarmaya çalışırken can verdiler!

Kilis'te gece yarısı büyük trajedi! Hepsi aynı yerde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.