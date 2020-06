ABD’de 21 Eyalette Vaka Sayısı Arttı

ABD’de 21 eyalet yeni Corona virüsü vakalarında son bir haftada yükseliş olduğunu açıkladı. Reuters haber ajansının yaptığı çalışma bu eyaletlerden Arizona, Utah ve New Mexico’da vaka artış oranının bir önceki haftaya göre yüzde 40 ya da daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Ülkenin güneybatısındaki üç eyalet güneyin salgının merkezi olan bölgeleri arasındaki yerini aldı. Haziran’ın ilk haftasında ülke genelinde vakalar yüzde 3 oranında artmıştı. Bu üç eyaletteki artışın ülke genelindeki tabloda önemli etkisi olduğu sanılıyor. Reuters’a göre yüzde 3’lük bu artış ülke genelinde beş haftadır arka arkaya yaşanan düşüşün ardından geldi.

New Mexico’da sağlık yetkilileri yeni vakaların yaklaşık yarısının Otero ilçesindeki bir hapishanede ortaya çıktığını bildirdi.

Utah, eyaletteki 2.269 yeni vakanın 287’sinin Cache ilçesindeki bir et işleme tesisinde görüldüğünü aktardı. Et sektörünün çalışma koşulları bu sektörü Corona virüsünden en çok etkilenen alanlardan biri haline getirmişti. Salgının ilk günlerinden itibaren birçok et üretim tesisi kapılarını kapatmış ancak perakendecilerin et tedarikinde yaşadığı sorunların ardından Başkan Donald Trump yayınladığı bir kararnameyle et üreticilerinin zaruri işyerleri arasına girdiğini bildirmiş, bu da üretim tesislerinin bir kısmının açılmasını sağlamıştı.