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ABD’de 21 Eyalette Vaka Sayısı Arttı

09.06.2020 21:33 | Son Güncelleme

ABD’de 21 eyalet yeni Corona virüsü vakalarında son bir haftada yükseliş olduğunu açıkladı. Reuters haber ajansının yaptığı çalışma bu eyaletlerden Arizona, Utah ve New Mexico’da vaka artış oranının bir önceki haftaya göre yüzde 40 ya da daha fazla olduğunu ortaya koydu

ABD’de 21 Eyalette Vaka Sayısı Arttı

ABD’de 21 eyalet yeni Corona virüsü vakalarında son bir haftada yükseliş olduğunu açıkladı. Reuters haber ajansının yaptığı çalışma bu eyaletlerden Arizona, Utah ve New Mexico’da vaka artış oranının bir önceki haftaya göre yüzde 40 ya da daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Ülkenin güneybatısındaki üç eyalet güneyin salgının merkezi olan bölgeleri arasındaki yerini aldı. Haziran’ın ilk haftasında ülke genelinde vakalar yüzde 3 oranında artmıştı. Bu üç eyaletteki artışın ülke genelindeki tabloda önemli etkisi olduğu sanılıyor. Reuters’a göre yüzde 3’lük bu artış ülke genelinde beş haftadır arka arkaya yaşanan düşüşün ardından geldi.

New Mexico’da sağlık yetkilileri yeni vakaların yaklaşık yarısının Otero ilçesindeki bir hapishanede ortaya çıktığını bildirdi.

Utah, eyaletteki 2.269 yeni vakanın 287’sinin Cache ilçesindeki bir et işleme tesisinde görüldüğünü aktardı. Et sektörünün çalışma koşulları bu sektörü Corona virüsünden en çok etkilenen alanlardan biri haline getirmişti. Salgının ilk günlerinden itibaren birçok et üretim tesisi kapılarını kapatmış ancak perakendecilerin et tedarikinde yaşadığı sorunların ardından Başkan Donald Trump yayınladığı bir kararnameyle et üreticilerinin zaruri işyerleri arasına girdiğini bildirmiş, bu da üretim tesislerinin bir kısmının açılmasını sağlamıştı.

Arizona’da pozitif Corona testlerinin oranı son bir haftada yüzde 12 arttı. Bir ay önce pozitif testlerde artış oranı yüzde 7’ydi.

Ülke genelinde pozitif testlerin oranı yüzde 4 ile 7 arasında değişiyor.

Güneyde yeni Corona virüsü vakaları Florida, Arkansas, Güney Carolina ve Kuzey Carolina’da son bir haftada yüzde 30’dan fazla arttı.

Florida, artışı test sayısının daha fazla olmasına bağlarken Güney Carolina üç ilçedeki vakaları inceleme altına aldı. Adı geçen diğer eyaletlerse henüz vaka artışıyla ilgili yorum yapmadı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) eyaletlere sosyal mesafe önlemlerini hafifletmeden önce vakaların 14 gün boyunca düşüş eğilimi göstermesini beklemelerini öneriyor.

16 eyalet ve başkent Washington 7 Haziran itibariyle bu kritere uygun hale geldi. Bir önceki hafta da 13 eyalet bu kriteri yerine getirmişti. Pennsylvania ve New York vaka sayısındaki azalmada sekizinci haftasında olan eyaletler olarak lider konumda.

Siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüyle ABD’nin dört bir yanında düzenlenen protestolar, fiziksel mesafe ortadan kalktığı ve maske kullanımı sekteye uğradığı için, Corona virüsü salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi endişelerini de beraberinde getiriyor. Yetkililer, protestolara katılanların mutlaka test yaptırması gerektiği konusunda uyarıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de vaka sayısı 1 milyon 950 bini, ölümlerin sayısıysa 111 bini geçmiş durumda.

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