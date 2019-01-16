ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk'ün cenaze namazı kılındı

ABD'nin New York kentindeki bir benzin istasyonunda idarecilik yapan ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan sürücü tarafından öldürülen Türk vatandaşı Cemal Dağdeviren için bugün cenaze töreni yapıldı.

Dağdeviren'in cenaze namazı Long Island'daki Süleymaniye Camisi'nde öğleyin kılındı.

Törene Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın yanı sıra New York'taki Türk toplumundan 100'den fazla kişi katıldı.

Dağdeviren'in naaşı, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Erzincan'a gönderilecek.

- Parasını ödemeden kaçmaya çalışan müşterinin kurbanı

Türkiye'den çalışmak için ABD'nin New York kentine gelen 59 yaşındaki Dağdeviren, Long Island bölgesindeki bir benzin istasyonunda yöneticilik yapıyordu.

Dağdeviren, pazartesi günü istasyona gelen ve 22 dolarlık benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışan bir sürücüyü arabasının önüne geçerek durdurmaya çalıştı.

Sürücünün arabasıyla kendisini ezmesi sonucu ağır yaralanan Dağdeviren, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün Dağdeviren'in oğlu Ali Can Dağdeviren'i arayarak taziyelerini iletmişti.

