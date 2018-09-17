ABD'de 230 binden fazla bebek yürüteçten düşerek yaralandı

ABD'de 1990- 2014 yılları arasında her yıl 9 binden fazla bebeğin yürüteçlerden düşerek yaralandığı ortaya çıktı.

ABD'deki Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1990-2014 yıllarında 15 aydan küçük 230 bin 676 bebek yürüteçten düşerek yaralandı.

Yaralanmaların yüzde 90'ının kafa ve boyun bölgesinde olduğu görülürken, yaralanma vakalarının yüzde 74,1'inin merdivenlerden düşme sonucu olduğu belirlendi.

Diğer yaralanma nedenleri arasında, yürüteçten düşme, yüksekteki bir eşyanın bebeğin dokunması sonucu üzerine düşmesi gibi maddeler bulunuyor.

- "Yürüteçler yasaklansın" çağrısı

Amerikan Pediatristler Akademisinden (AAP) yapılan açıklamada ise tekerlekli yürüteçlerin yasaklanması çağrısı yapıldı.

Ailelere yürüteçleri bir kenara atıp çocuklarını evde ve aktivite merkezlerinde eğlendirme tavsiyesinde bulunan AAP, yürüteçlerin çocukların gelişimine herhangi bir katkı yapmadığı gibi bebekler için risk teşkil ettiğini vurguladı.

Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerde yürüteçlerin üretimi ve satışı tamamen yasak.

Uzmanlar, ABD'de 2010'da yürüteçlerin üretiminde birtakım güvenlik kriterlerinin zorunlu hale getirilmesinin ardından yaralanma vakalarının azaldığına ancak sayının hala 2 bin civarında olduğuna dikkati çekti.

