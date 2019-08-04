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ABD’de 24 Saat İçinde İkinci Saldırı

04.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Texas’ta 20 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan 13 saat sonra Ohio’da gerçekleşen diğer bir saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı

ABD’de 24 Saat İçinde İkinci Saldırı

Texas’ta 20 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan 13 saat sonra Ohio’da gerçekleşen diğer bir saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Ohio Dayton’da gerçekleşen saldırıda 26 kişi de yaralanmıştı. Ohio’daki saldırıda ise yaralı sayısının 16 olduğu kaydedildi.

Ohio’daki saldırı bir barın dışında gerçekleşti.

Polis ekiplerinin olay yerine kısa sürede geldiği ve saldırganı öldürdüğü açıklandı.

Ohio’daki saldırıyla birlikte ülke genelinde 2019’un başından bu yana 251 silahlı saldırının gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ohio’daki saldırganın bunu neden düzenlediği henüz netleşmiş değil. Ancak Texas, El Paso kentindeki olayda saldırgan polise teslim olmuştu.

Saldırganın beyaz ırıkın üstünlüğünü savunanlardan olabileceği ve saldırının nefret suçu olabileceği belirtiliyor.

Saldırganın El Paso’ya 1000 km uzaklıktaki bir kentten geldiğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca FBI saldırıyla ilgili internetteki bir bildirinin saldırgan tarafından yazılıp yazılmadığını araştırıyor.

Bildiride saldırının El Paso’daki Latin Amerika kökenlileri hedef aldığı belirtiliyor.

El Paso Amerika’da bu tür saldırılara pek sahne olmayan bir kent.

El Paso daha çok Güney Amerika’dan Amerika’ya gelmeye çalışanların çeşitli tesislerde tutulmasıyla daha çok gündeme gelen bir kent.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın başkanı Christopher Wray bir süre önce beyaz ırıkın üstünlüğünü savunanların gerçekleştirdiği saldırıların arttığına dikkat çekmişti.

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