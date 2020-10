ABD’de 27 Eyalette Yeni Corona Vakalarında Artış

New York'ta Coronalı kişileri tespit eden cep telefonu uygulaması

New York’ta ise vakaların hızla arttığı 20 semtte getirilen zorunlu maske takma yasağına uyulmaması, polisin denetlemede yetersiz kalması Ne York Valisi Andrew Cuomo’nun tepkisini çekti. İsim vermeden New York Belediye Başkanı’nı eleştiren Vali Cuomo, “Tespit edilen bu 20 sıcak noktada maske denetimlerinde New York polisi yetersiz kalırsa devreye ben girerim. New York Eyalet Polisini devreye sokar, kentin virüsün hızla yayıldığı semtlerinde maske denetimi yapmalarını sağlarım” dedi.

New York Valsi Cuomo, salgın hastalığın kente yayılmaması için her türlü tedbiri alacaklarını belirti. Vali Cuomo, bugün cep telefonlarına ücretsiz olarak yüklenecek yeni bir virüs alarmı uygulamasının da müjdesini verdi. Uygulama, testi pozitif olan kişiyle sosyal mesafe alanınız içinde karşılaşmış olmanız durumunda alarm veriyor. Uygulama İngilizce dışında altı ayrı dilde daha kullanılabilecek.

Vali Cuomo, uygulamanın çok akıllı ve yaratıcı olduğunu belirterek salgın hastalıkla mücadelede ciddi bir değişiklik yaratacağını kaydetti.