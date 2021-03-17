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ABD’de 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

17.03.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Georgia eyaletinde 3 ayrı masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki zanlı tutuklandı.
ABD’nin Georgia eyaletinde 3 farklı masaj salonuna peş peşe saldırılar gerçekleştirildi. İlk olarak eyaletin Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırganın, etrafa ateş açtığı bildirildi. Cherokee County Şerif Ofisi Sözcüsü Kaptan Jay Baker, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Baker, hayatını kaybedenlerden 2’sinin Asya kökenli olmak üzere 3 kadın, diğerinin ise erkek olduğunu aktardı.
İlk saldırıdan kısa süre sonra Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadını ölü buldu. Yapılan açıklamada, "Olay mahallinde bulunan 3 kadının silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi" bilgisi paylaşıldı.
İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı aldı. Burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu belirtildi.
Güvenlik kamerasına ait görüntülerini inceleyen polis müfettişleri, masaj salonlarından birinin yakınındaki 1 şüphelinin fotoğraflarını yayınladı. Kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığı duyuruldu. Şerif Ofisi Sözcüsü Baker, müfettişlerin Long’un 3 silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olduklarından "son derece emin" olduklarını ifade etti.
Hayatını kaybedenlerin, ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle hedef alınıp alınmadığının belirlenmesi için henüz çok erken olduğu ifade edildi. Georgia Valisi Brian Kemp saldırılardan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün ailemiz bu korkunç şiddet eylemlerinin kurbanları için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

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