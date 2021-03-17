ABD’de 3 masaj salonuna düzenlenen saldırının nedeni belli oldu

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde 3 ayrı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long’un saldırıyı gerçekleştirme nedeninin, “ırksal” nedenler değil "cinsel tutkuları" olabileceği belirtildi.

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinin Cherokee ilçesinde 3 farklı masaj salonuna peş peşe gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma hızla devam ediyor. Toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında açıklama yapan kent ve eyalet yetkilileri, yaşanan olaya ilişkin ve soruşturmada elde edilen yeni bulgular hakkında basın toplantısı düzenledi. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long’un saldırıyı “ırksal” nedenlerle değil, “cinsel tutkuları" nedeniyle işlemiş olabileceğini ifade etti.

Cherokee County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Long’un saldırıyı düzenlediğini itiraf ettiği belirtilerek, “Long, Cherokee County ve Atlanta’daki cinayetleri itiraf etti. Long, müfettişlere masaj salonlarını cinsel tutkusu için bir çıkış noktası sağlamakla suçladığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

Şerif Ofisi yetkilileri, saldırganın Florida’da da benzer bir saldırı planladığını bildirdi. Zanlının salonların kendisine sunduğu cazibeyi ortadan kaldırmaya çalıştığından şüphelendiklerini aktaran yetkililer, saldırıya uğrayan salonların müşterilerine cinsellikle ilgili bir tür hizmet sunup sunmadığının ise henüz tespit edilmediğini belirtti.

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, zanlı Long’un daha fazla saldırı gerçekleştirmek için Florida’ya bir gezi planladığına inanıldığını kaydetti.