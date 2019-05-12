NEW YORK (AA) - ABD'nin en saygın ödüllerinden Ellis Adası (Ellis Island) Şeref Madalyası'na layık görülenler arasında bu yıl üç Türk de yer aldı.

ABD'nin dünya içecek devi Coca Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Türk Miras Vakfı (THO) Başkanı Ali Çınar ve İnternet Pazarlama Derneği Başkanı Sinan Kanatsız, 2019 yılı Ellis Adası Şeref Madalyası'na layık görüldü.

Şeref madalyasını alanlar arasında Mastercard Üst Yöneticisi Ajay Banha, IBM Üst Yöneticisi Virginia Rometty, Kongre üyelerinden Adam Schiff, eski Google Üst Yöneticisi Eric Schmidt, ünlü şarkıcı Paula Abdul, Dr. Sanjay Gupta, Nobel Ödüllü Dr. Torsten Wiesel ve birçok tanınmış Amerikalı bulunuyor.

34 yıldır verilen Ellis Adası ödüllerini alan Türkler arasında en genç şeref madalyası alan Türk Ali Çınar oldu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının Başkanı Çınar, Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin tanıtımı konusunda çalışmalar yapan bir isim olarak biliniyor.

Çınar, ödülle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalyaya layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, ABD'de bu yıl 3 Türk'ün bu ödülü almasının Türkiye için de bir başarı olduğunu ifade etti.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından resmi olarak tanınan Ellis Adası Şeref Madalyası ödülü, kendi etnik gruplarına, ülkelerine, ABD toplumuna ve dünyaya önemli katkılarda bulunan göçmen ABD vatandaşlarına veriliyor.

Ülkede 34 yıl içinde 7 ABD Başkanı, Rosa Parks, Muhammed Ali, senatörler ve Kongre üyeleri gibi ABD'nin tanınmış isimleri ödül aldı. Bu yıl ABD genelinde toplam 91 kişiye ödül verildi.

