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ABD’de 30’un Üzerinde Eyalet Google’a Dava Açtı

17.12.2020 22:52 | Son Güncelleme:
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ABD’de 30’un Üzerinde Eyalet Google’a Dava Açtı

Davada Google, arama motoru sonuçlarında, kendi ürünlerini öne çıkarmakla ve online arama sistemindeki tekelini genişletmeye çalışmakla suçlanıyor

ABD’de 30’un üzerinde eyalet, Alphabet Inc. şirketinin sahibi olduğu Google’a karşı yeni bir rekabet davası açtı. 35 eyaletin yanı sıra başkent Washington, Guam ve Porto Riko’nun katıldığı dava, arama motoru ve reklam şirketi Google’e karşı bu sonbaharda açılan üçüncü dava oldu.

Davada imzası olan eyaletler arasında yer alan Colorado eyaleti başsavcısının ofisinden yapılan açıklamaya göre, eyaletler açtıkları davanın Adalet Bakanlığı’nın geçen Ekim ayında açtığı davayla birleştirilmesini talep ediyor.

Washington’daki federal mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde Google, arama motoru sonuçlarında, kendi ürünlerini öne çıkarmakla ve rakiplerini dezavantajlı konuma sokup online arama sistemindeki tekelini genişletmeye yönelik adımlar atmakla suçlanıyor. Google için ayrıca, akıllı hoparlörler, televizyonlar ve otomobiller gibi yeni teknolojilere egemen olmak için ayrımcı anlaşmalara başvurmaya çalışma suçlaması yapılıyor.

Adalet Bakanlığı geçen Ekim ayında bir teknoloji firmasına karşı son 20 yıldaki en sert adımlardan birini atarak Google’a dava açmıştı. Davada, Google arama motorunun sahibi Alphabet Inc. şirketi, internetteki hakimiyetini, rakiplerini ezmek ve tüketiciye zarar vermek için kullanmakla suçlandı. Google’a açılan ve 11 eyaletin de katıldığı dava, ABD’de hükümetin 20 yıldan daha fazla süre önce Microsoft’a karşı açtığı çığır açan davadan beri rekabeti korumaya yönelik en büyük adım oldu.

Çarşamba günü de Teksas’ın öncülük ettiği girişimle bir grup Cumhuriyetçi eyalet başsavcısı, Google’ın dijital reklam sektörü üzerindeki hakimiyetine karşı dava açmıştı.

ABD’de 48 eyalet ve bölge de Aralık ayı başında, sosyal medya şirketi Facebook’a dava açarak şirketi piyasadaki gücünü kötüye kullanmakla suçlamıştı. Dava Facebook’u Instagram ve Whatsapp’ı satmaya zorlayabilir.

Davalar Demokratlar ile Başkan Donald Trump yönetiminin üzerinde anlaştığı nadir konulardan birini oluşturuyor.

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