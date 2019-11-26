HABER

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

26.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

Baltimore eyaletinde işlemedikleri bir cinayet için 36'şar yıl hapis yatan 3 kişi, suçsuzluklarını kanıtlayan delillerin ortaya çıkmasından sonra aklanarak serbest bırakıldı. Özür dilenen Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart için eyalette bir tazminat mekanizması bulunmuyor.

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

ABD'nin Baltimore eyaletinde işlemedikleri bir cinayet için 36'şar yıl hapis yatan 3 kişi, suçsuzluklarını kanıtlayan delillerin ortaya çıkmasından sonra aklanarak serbest bırakıldı. Özür dilenen Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart için eyalette bir tazminat mekanizması bulunmuyor.

Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Şimdi 50'li yaşlarda olan Chestnust ve Watkins tutuklandığında 16, Stewart da 17 yaşındaydı.

Bir yetişkin olarak hayatlarında ilk kez sokağa çıkan bu kişilerin aile üyelerinin çoğunu kaybettikleri belirtiliyor.

CNN Televizyonu'na göre, mahkumlar, Chestnut'ın çabaları sonucunda özgürlüklerine kavuştu.

Avukatlarından ve jüriden bazı kanıtların gizlendiğini öğrenen Chestnut, eski davaları inceleyen bir komisyona başvurdu.

Mahkumlar suçlamaları kabul etmediği için daha önce yaptıkları erken tahliye başvuruları reddedilmişti.

Basketbol montu için öldürüldü

14 yaşındaki DeWitt Duckett, Kasım 1983'te o dönem gençler arasında çok popüler olan Georgetown Üniversitesi armalı basketbol montu için öldürülmüştü.

Cinayetten sonra bir görgü tanığının ifadesine dayanılarak Chestnut'ın evi arandı ve yatak odasında bir Georgetown Üniversitesi montu bulundu.

Montta kan ya da barut izi olmamasına rağmen Chestnut'la birlikte arkadaşları da uykularından uyandırılarak tutuklandı.

Alfred Chestnut annesine sarılıyor

Avukatlardan ve jüriden gizlenen kanıtlar

Baltimore Eyaleti Başsavcısı Marlyn Mosby'ye göre davanın seyrini değiştirebilecek 3 delil dikkate alınmadı ve savunmadan gizlendi.

Bunlardan biri Chestnut'ın annesinin montu satın aldığını kanıtlayan fiş ve tezgahtarın ifadesi.

Diğer kanıt okulun güvenlik görevlisinin cinayetten yarım saat önce Chestnut ve arkadaşlarını okul bahçesinden uzaklaştırması.

3. kanıt ise kimliği belirsiz bir kişinin cinayeti ismini verdiği başka bir kişinin işlediğine dair ifadesi.

Avukatlara göre, reşit yaşta olmayan zanlılar ve görgü tanıkları yanlarında aileleri olmadan toplu halde sorgulandılar.

Özür dilenerek aklanan Chestnut, Watkins ve Stewart için Baltimore'da bir tazminat mekanizması yok.

Eyalet Başsavcısı Marlyn Mosby özür açıklamasında, "Bugün bir zafer değil, trajedi ve bunda sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz. 36 yılı çalınan bu insanların uğradığı zararları telafi etmemiz mümkün değil" dedi.

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Mali'de 2 helikopter çarpıştı, 13 Fransız askeri öldüMali'de 2 helikopter çarpıştı, 13 Fransız askeri öldü
Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklamasıErmenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Facebook 'intikam pornosu' için harekete geçti

Facebook 'intikam pornosu' için harekete geçti

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

Ermenistan'dan 'önkoşulsuz' Türkiye açıklaması

Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti

Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti

"İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti"

İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti

AB raporunda PKK vurgusu!

AB raporunda PKK vurgusu!

İtalya'nın köprüleri teker teker çöküyor

İtalya'nın köprüleri teker teker çöküyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.