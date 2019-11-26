ABD'de 36'şar yıl boşuna hapis yatan 3 kişi tazminat alamayacak

ABD'nin Baltimore eyaletinde işlemedikleri bir cinayet için 36'şar yıl hapis yatan 3 kişi, suçsuzluklarını kanıtlayan delillerin ortaya çıkmasından sonra aklanarak serbest bırakıldı. Özür dilenen Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart için eyalette bir tazminat mekanizması bulunmuyor.

Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Şimdi 50'li yaşlarda olan Chestnust ve Watkins tutuklandığında 16, Stewart da 17 yaşındaydı.

Bir yetişkin olarak hayatlarında ilk kez sokağa çıkan bu kişilerin aile üyelerinin çoğunu kaybettikleri belirtiliyor.

CNN Televizyonu'na göre, mahkumlar, Chestnut'ın çabaları sonucunda özgürlüklerine kavuştu.

Avukatlarından ve jüriden bazı kanıtların gizlendiğini öğrenen Chestnut, eski davaları inceleyen bir komisyona başvurdu.

Mahkumlar suçlamaları kabul etmediği için daha önce yaptıkları erken tahliye başvuruları reddedilmişti.

Basketbol montu için öldürüldü

14 yaşındaki DeWitt Duckett, Kasım 1983'te o dönem gençler arasında çok popüler olan Georgetown Üniversitesi armalı basketbol montu için öldürülmüştü.