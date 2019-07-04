ABD’de 4 Temmuz Kutlamaları’nda Trump Etkisi

ABD’de bu yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları önceki yıllara göre daha farklı geçiyor. Başkent Washington’da önce her yıl olduğu gibi polis, asker ve izci gruplarının yer aldığı geçit töreni düzenlendi. Kutlamaların “Amerika’ya Selam” ayağında ise Başkan Trump önceki başkanların aksine Lincoln Anıtı önünde halka seslenerek ABD tarihinde son 70 yılda bir ilke imza atacak. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü Kutlamaları polis, asker, şerif ve kovboyların da atlarıyla katıldığı geçit töreniyle başladı. Çok sayıda Amerikalı üzerinde ABD bayraklı tişörtleri ve ABD bayrağının renklerini taşıyan kıyafetleriyle başkentte Anayasa Bulvarı’nın iki tarafında toplanarak geçit törenini izledi. Toplanan kalabalık arasında ABD Başkanı Trump’ın destekçileri dikkat çekti. Trump’ın hem 2016’da hem de geçtiğimiz günlerde resmen başlattığı 2020 seçim kampanyasında kullandığı “ABD’yi Güçlü Kılalım” ve “ABD’yi Güçlü Tutalım” sloganlarının yazılı olduğu şapkalar ve tişörtler satıldı. ​VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı 70’li yaşlarında kadın bir Trump destekçisi, Başkan Trump’ın 4 Temmuz kutlamalarına orduyu dahil etmesi kararına sonuna kadar destek verdiğini söyledi. “Bence bu harika. Bence dünyadaki diğer ülkelere hala askeri açıdan güçlü olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bence Başkan Trump ne yaparsa yapsın olumsuz bir şekilde bakılıyor. Kongre işini yapacağına ona saldırıyor” diye konuştu.

Başkentteki kutlamalara katılanlardan bazıları ise Trump’ın 4 Temmuz kutlamalarına orduyu da dahil etmesini eleştirdi. Üzerinde “ABD’yi güçlü kılan göçmenler” yazılı bir tişört giyen 60’lı yaşlarında Trump karşıtı Mike, Trump’ın bu kararıyla 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını siyasileştirdiğini, 4 Temmuz’un artık eskiden hatırlandığı gibi olmadığını savundu. “Bu kutlamalar Trump için siyasi bir seçim kampanyası etkinliği gibi. Yol kenarlarında toplanan bazı insanların ABD bayrağı yerine ellerinde Trump pankartları taşıdığını gördüm. Bir de ABD bayrağını üzerine giyenler var. Bence bu bayrağa saygısızlık. Ama Trump destekçileri öyle yapıyor. Bu 4 Temmuz’dan çok memnun değiliz. Muhtemelen havai fişek gösterisine de kalmayacağız. Ama Trump’a karşı olanlara destek vermek için öğlenki kutlamalara geldik” dedi. Trump’ın konuşmasının siyasi mesajlar içermesini beklediğini söyleyen Mike, “Yağmur yağsın diye dua ediyorum. Bence yine kendisi ve kendisine destek verenleri öne çıkaran bir konuşma yapacak. Burayı miting alanına çevirdi. O nedenle bildiğimiz 4 Temmuz gibi değil bugün. Bundan sonra da artık farklı olacak. Bunu görmek üzücü” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump 2017 yılı Temmuz ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı bir görüşme sırasında Fransa’da Bastille Günü kutlamalarındaki askeri geçit töreninden çok etkilendiğini söylemiş ve kendisinin de ABD’de benzer bir geçit töreninin yapılmasını istediğini söylemişti. 4 Temmuz kutlamaları için ABD’nin farklı eyaletlerinden “ABD’ye Selam” gösterisinde yer almak üzere tank ve uçak getirildi. Tanesi 70 ton ağırlığında olan Abrams tankları ve üretimine 1940’larda son verilen Sherman tankları Lincoln Anıtı’nın arkasındaki yolda konuşlandırıldı. 4 Temmuz’un faturası tartışması Bağımsızlık Günü kutlamalarının ikinci ayağı için Trump’ın ABD ordusu unsurlarını da gövde gösterisi için dahil etmesi hem siyasi tarafı hem de maliyeti açısından tartışma yaratmıştı. Washington Post gazetesi askeri hava gösterilerinin maliyetinin karşılanması için Ulusal Parklar bütçesinden kaynak aktarıldığını iddia etmişti. ABD Kongresi’ndeki Demokratlar kutlamalara sonradan yapılan eklemelerin maliyetine tepki gösterdi. Trump ise Twitter’dan “Uçaklar bizim, pilotlar bizim. Sadece yakıtın maliyeti olacak” mesajını paylaşarak kutlamaların maliyetinin çok yüksek olmadığını savundu.

Son 70 yılda bir ilk ABD Başkanı Trump 4 Temmuz kutlamalarının “ABD’ye Selam” ayağında Lincoln Anıtı önünde konuşma yapacak. Trump’ın konuşmasında ABD ordusunun Hava, Deniz, Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik gibi her birimine ayrı ayrı atıfta bulunması ve adı geçen birimin de o sırada Washington semalarında gösteri uçuşu yapması bekleniyor. ABD Başkanı Trump’ın uçağı olan Boeing 747 model Air Force One ve ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri uçuşu ekibi olan Blue Angels da gösteri uçuşunda yer alacak. Lincoln Anıtı önünde Trump konuşurken yapılacak gösteri uçuşu için başkent Washington’da hava sahası 2 kez kapatılacak. Federal Havacılık İdaresi’ne göre Reagan Ulusal Havaalanı’nda operasyonlar 1,5 saat boyunca askıya alınacak. Askeri bir yetkilinin verdiği bilgilye göre, gösteri uçuşuna katılacak uçaklar arasında F-35’ler ve F-18’ler de yer alacak. Beyaz Saray Lincoln Anıtı önündeki kutlamalar için VIP biletler dağıttı. Başkan Trump’ın yakın çevresi, ailesi, kabine yetkilileri, Kongre üyeleri ve gösteride yer alan askeri personel ve aileleri kutlamaları VIP bölümünden izleyecek.