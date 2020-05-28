ABD'de 41 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu

Washington, Mart ayından bu yana yaklaşık 41 milyon kişinin işsizlik yardımı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.ABD'deki çok sayıda eyalette korona önlemlerinin gevşetilmesine rağmen istihdam piyasasındaki çöküş devam ediyor. Amerikan hükümeti bugün yaptığı açıklamada, korona önlemlerinin alınmaya başlandığı Mart ayından bu yana 41 milyona yakın kişinin işsizlik parası için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada sadece geçen hafta 2 milyondan fazla işsizlik başvurusu yapıldığı belirtildi. Bu göstergeler ışığında ABD'de Mayıs ayındaki işsizlik oranının yüzde 20'yi geçeceği tahmin ediliyor. ABD'de işsizlik, korona krizi öncesi Şubat ayında yüzde 3,5 dolayındaydı.

Analistler, birçok eyalette önlemlerin gevşetilerek dükkanların, fabrikaların ya da restoran gibi iş yerlerinin yeniden açılmasının istihdam piyasasına yavaş yavaş olumlu etki edeceğini tahmin ediyor. Bir diğer iyimser tahmin de Mart ayından bu yana işsizlik yardımına başvuranların gevşetmelerle yeniden iş bulabileceği yönünde.