ABD'de 41 yılın en yüksek yıllık enflasyonu görüldü

ABD Başkanı Biden, fiyatlardaki artışlardan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sorumlu tuttu.ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon Aralık 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre tüketici fiyatlarındaki toplam artışta benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışlar etkili oldu. ABD'de kiralardaki artışın da 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtiliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık yüzde 1 arttı. Nisan ayında yüzde 0,3 artan TÜFE'nin mayısta 0,7 artması bekleniyordu. TÜFE mayıs ayında yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı. Nisan ayında yıllık artış yüzde 8,3 olarak kaydedilmişti ve ekonomistler bunun en yüksek yıllık artış olarak kalmasını umuyordu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayına kadar 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam edeceği tahmin ediliyor. Los Angeles'teki Loyola Marymount Üniversitesi ekonomi profesörlerinden Sung Won Sohn "Fed şimdi enflasyonda eğrinin gerisinde kaldığını fark ediyor ve daha kararlı bir biçimde hareket etmek zorunda" dedi ve ekledi: "Stagflasyon gelecek yıllarda en muhtemel senaryo ve resesyon ihtimali de artacak."

"Putin'in zammı"

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon baskısını hafifletmek için Washington'un harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Fiyatlardaki artışlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşı sorumlu tutan Biden "Putin'in zammı" ifadesini kullandı. Biden "Her ne kadar Ukrayna'da özgürlüğü savunma işimizi sürdürsek de burada ABD'de fiyatları düşürmek için daha fazlasını hem de çabucak yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Reuters / EC, SSB

