HABER

ABD'de 5 bebeğin ölümüne yol açan ana kucakları piyasadan çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 02:11 | Son Güncelleme

ABD'de 5 bebeğin ölümüne yol açan ana kucakları piyasadan çekildi

ABD'de Kids2 isimli şirket 5 bebeğin ölümüne yol açan sallanan ana kucaklarını piyasadan çekti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kids2, ilk olarak 2012 Mart ayında piyasaya sürdüğü ve o tarihten bu yana 5 bebeğin ölümüne yol açan sallanan ana kucağı ürünlerini geri çağırdı.

Söz konusu bebeklerin hayatlarını kaybetmelerinin, yatakta dönmeleri nedeniyle düşmeleri sonucu olduğuna dikkati çekildi.

Bright Starts, Ingenuity ve Disney Baby gibi farklı markalar altında satılan yaklaşık 700 bin ürün geri çağrılırken, halihazırda bu ürünleri kullanan ailelerden de ürünü kullanmayı durdurmaları ve Kids2 ile iletişime geçmeleri istendi.

Fisher-Price da Rock'n Play adlı ana kucaklarını, son 10 yılda 30 bebeğin ölümüne yol açmasının ardından geri çağırmıştı.

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
"Siyasette özgül ağırlığı en yüksek parti Saadet Partisidir""Siyasette özgül ağırlığı en yüksek parti Saadet Partisidir"
Akdeniz’de peş peşe depremler!Akdeniz’de peş peşe depremler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ana kucağı

En Çok Okunan Haberler

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Erotik sahneler ile ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahneler ile ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz’de peş peşe depremler

Akdeniz’de peş peşe depremler!

Son dakika! Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.