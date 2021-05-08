"ABD'de 5 Kişiden Biri Hala Aşı Olmak İstemiyor"

150 milyon yetişkinin Corona virüsüne karşı en az bir doz aşısını yaptırdığı, 105 milyondan fazla kişinin de tamamen aşılandığı ABD’de Başkan Joe Biden ülke genelinde aşılamada yeni hedefleri açıkladı. Ancak araştırmalar, ülkede 5 kişiden birinin hala aşı olmaya karşı olduğunu gösteriyor.

ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşının en az bir dozunu almış olmaları hedefleniyor. Bir diğer hedef de yine aynı tarihe kadar 160 milyon yetişkinin de tamamen aşılanmış olması. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin de (FDA) bu hafta 12-15 yaş grubu için Pfizer’in aşısına onay vermesi bekleniyor.

Başkan Biden’ın koyduğu hedeflere ulaşılması halinde, 4 Temmuz’a kadar ABD nüfusunun yarısı aşılanmış olacak.

Biden, “Tünelin ucundaki ışık giderek daha çok parlıyor. 2 ay içinde hem ulus olarak bağımsızlığımızı hem de bu virüsten bağımsızlığımızı kutlayalım. Bunu başarabiliriz” dedi. Ancak MonMouth Üniversitesi’nin sonuçlarını 14 Nisan’da açıkladığı ankete göre, ABD’de hala 5 kişiden biri aşı yaptırmayacağını söylüyor.