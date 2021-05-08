HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "ABD'de 5 Kişiden Biri Hala Aşı Olmak İstemiyor"

"ABD'de 5 Kişiden Biri Hala Aşı Olmak İstemiyor"

08.05.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden ülke genelinde aşılamada yeni hedefleri açıkladı. ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşının en az bir dozunu almış olmaları hedefleniyor. Ancak ülkede 5 kişiden biri hala aşı olmaya karşı

150 milyon yetişkinin Corona virüsüne karşı en az bir doz aşısını yaptırdığı, 105 milyondan fazla kişinin de tamamen aşılandığı ABD’de Başkan Joe Biden ülke genelinde aşılamada yeni hedefleri açıkladı. Ancak araştırmalar, ülkede 5 kişiden birinin hala aşı olmaya karşı olduğunu gösteriyor.

ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşının en az bir dozunu almış olmaları hedefleniyor. Bir diğer hedef de yine aynı tarihe kadar 160 milyon yetişkinin de tamamen aşılanmış olması. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin de (FDA) bu hafta 12-15 yaş grubu için Pfizer’in aşısına onay vermesi bekleniyor.

Başkan Biden’ın koyduğu hedeflere ulaşılması halinde, 4 Temmuz’a kadar ABD nüfusunun yarısı aşılanmış olacak.

Biden, “Tünelin ucundaki ışık giderek daha çok parlıyor. 2 ay içinde hem ulus olarak bağımsızlığımızı hem de bu virüsten bağımsızlığımızı kutlayalım. Bunu başarabiliriz” dedi. Ancak MonMouth Üniversitesi’nin sonuçlarını 14 Nisan’da açıkladığı ankete göre, ABD’de hala 5 kişiden biri aşı yaptırmayacağını söylüyor.

Aşı karşıtlığı Cumhuriyetçiler arasında daha yaygın

Aşı konusundaki tereddüdün parti çizgisinde olması da dikkat çekici. Ankete katılan Cumhuriyetçiler’in yüzde 43’ü aşı yaptırmayacağını söylerken, bu oran Demokratlar arasında yüzde 5.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni hedefleri açıkladığı konuşmasında halka, özellikle de gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Biden, "Tamamen aşılanmayanların hala Covid-19 yüzünden ölme ihtimalleri var. Çevrenizde aşılananlara bakın. Normal hayatlarına dönüyorlar. Dedeler, nineler torunlarına kavuşuyor, dostlar yeniden bir araya geliyor. Tercih sizin. Bu bir ölüm-kalım meselesi” şeklinde konuştu.

Mobil aşı merkezleri

Biden yönetimi ulaşılması daha zor kesimin aşılanmasını sağlamak için mobil merkezler açmaya odaklanacak.

Eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarıyla aşıya duyulan ilgiyi artırmak için de milyonlarca dolar kaynak ayrılacak.

Biden’ın açıkladığı yeni hedefler, ülke genelinde aşıya talebin gözle görülür biçimde azaldığı bir döneme rastladı.

Bazı eyaletlerin kendilerine ayrılan dozların en az yarısını kullanmadığı bildiriliyor.

Biden yönetimi daha önce eyaletlere nüfuslarına göre aşı tahsis ediyordu. Artık aşı dağıtımı talebin daha zayıf olduğu eyaletlerden daha fazla olduğu eyaletlere kaydırılıyor.

Biden’dan Amerikalılar’a çağrı: “Hemen aşı olun”

Kamu sağlığı uzmanları, ABD’nin hem dolaşımda olan varyant sayısı hem de aşı konusundaki tereddüt yüzünden sürü bağışıklığına hiçbir zaman erişemeyebileceğine dikkat çekmişti.

Başkan Biden da bu konudaki tartışmalara değindi ve Ameirkalılar’a “Aşı olun” çağrısı yaptı: “Sürü bağışıklığının tam olarak ne olduğu konusunda bir tartışma var. Nüfusun yüzde 70’i mi? Yüzde 68’i mi, 81’i mi? Burada asıl önemli olan konu şu. Yaz sonuna kadar 16 yaş üzerindeki herkes sırada beklemeden aşı olabilir. Herkese mesajım şu: Hemen aşı olun.”

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 12-15 yaş grubu için de Pfizer aşısına onay vermesi bekleniyor.

Başkan Biden Salı günü yaptığı açıklamada, FDA’den onay gelir gelmez bu yaş grubunun aşılanmasına derhal başlayacaklarını ve bunun için ülke genelinde 20 bin eczaneye aşı gönderileceğini belirtti.

Amaç bu yaş grubunda mümkün olduğunca fazla kişiyi aşılayarak önümüzdeki döneme öğrencilerin çoğunun tamamen aşılanmış olmasını sağlamak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştıŞeyma Subaşı özel jetine kavuştu! Bir de sürprizle karşılaştı
NASA'dan heyecanlandıran paylaşım! Tüm dünyaya dinlettilerNASA'dan heyecanlandıran paylaşım! Tüm dünyaya dinlettiler
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Çatı katında gördükleriyle dehşete düştüler!

Çatı katında gördükleriyle dehşete düştüler!

Aracın üzerine bırakılan cips kutusundan çıkanlar şaşırttı

Aracın üzerine bırakılan cips kutusundan çıkanlar şaşırttı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Milyarder sevgilisi jet bulamayınca uçağı kapatmıştı! Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Milyarder sevgilisi jet bulamayınca uçağı kapatmıştı! Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.