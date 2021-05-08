"ABD'de 5 Kişiden Biri Hala Aşı Olmak İstemiyor"

150 milyon yetişkinin Corona virüsüne karşı en az bir doz aşısını yaptırdığı, 105 milyondan fazla kişinin de tamamen aşılandığı ABD’de Başkan Joe Biden ülke genelinde aşılamada yeni hedefleri açıkladı. Ancak araştırmalar, ülkede 5 kişiden birinin hala aşı olmaya karşı olduğunu gösteriyor.
ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşının en az bir dozunu almış olmaları hedefleniyor. Bir diğer hedef de yine aynı tarihe kadar 160 milyon yetişkinin de tamamen aşılanmış olması. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin de (FDA) bu hafta 12-15 yaş grubu için Pfizer’in aşısına onay vermesi bekleniyor.
Başkan Biden’ın koyduğu hedeflere ulaşılması halinde, 4 Temmuz’a kadar ABD nüfusunun yarısı aşılanmış olacak.
Biden, “Tünelin ucundaki ışık giderek daha çok parlıyor. 2 ay içinde hem ulus olarak bağımsızlığımızı hem de bu virüsten bağımsızlığımızı kutlayalım. Bunu başarabiliriz” dedi. Ancak MonMouth Üniversitesi’nin sonuçlarını 14 Nisan’da açıkladığı ankete göre, ABD’de hala 5 kişiden biri aşı yaptırmayacağını söylüyor.
Aşı karşıtlığı Cumhuriyetçiler arasında daha yaygın
Aşı konusundaki tereddüdün parti çizgisinde olması da dikkat çekici. Ankete katılan Cumhuriyetçiler’in yüzde 43’ü aşı yaptırmayacağını söylerken, bu oran Demokratlar arasında yüzde 5.
ABD Başkanı Joe Biden, yeni hedefleri açıkladığı konuşmasında halka, özellikle de gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.
Biden, "Tamamen aşılanmayanların hala Covid-19 yüzünden ölme ihtimalleri var. Çevrenizde aşılananlara bakın. Normal hayatlarına dönüyorlar. Dedeler, nineler torunlarına kavuşuyor, dostlar yeniden bir araya geliyor. Tercih sizin. Bu bir ölüm-kalım meselesi” şeklinde konuştu.
Mobil aşı merkezleri
Biden yönetimi ulaşılması daha zor kesimin aşılanmasını sağlamak için mobil merkezler açmaya odaklanacak.
Eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarıyla aşıya duyulan ilgiyi artırmak için de milyonlarca dolar kaynak ayrılacak.
Biden’ın açıkladığı yeni hedefler, ülke genelinde aşıya talebin gözle görülür biçimde azaldığı bir döneme rastladı.
Bazı eyaletlerin kendilerine ayrılan dozların en az yarısını kullanmadığı bildiriliyor.
Biden yönetimi daha önce eyaletlere nüfuslarına göre aşı tahsis ediyordu. Artık aşı dağıtımı talebin daha zayıf olduğu eyaletlerden daha fazla olduğu eyaletlere kaydırılıyor.
Biden’dan Amerikalılar’a çağrı: “Hemen aşı olun”
Kamu sağlığı uzmanları, ABD’nin hem dolaşımda olan varyant sayısı hem de aşı konusundaki tereddüt yüzünden sürü bağışıklığına hiçbir zaman erişemeyebileceğine dikkat çekmişti.
Başkan Biden da bu konudaki tartışmalara değindi ve Ameirkalılar’a “Aşı olun” çağrısı yaptı: “Sürü bağışıklığının tam olarak ne olduğu konusunda bir tartışma var. Nüfusun yüzde 70’i mi? Yüzde 68’i mi, 81’i mi? Burada asıl önemli olan konu şu. Yaz sonuna kadar 16 yaş üzerindeki herkes sırada beklemeden aşı olabilir. Herkese mesajım şu: Hemen aşı olun.”
ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 12-15 yaş grubu için de Pfizer aşısına onay vermesi bekleniyor.
Başkan Biden Salı günü yaptığı açıklamada, FDA’den onay gelir gelmez bu yaş grubunun aşılanmasına derhal başlayacaklarını ve bunun için ülke genelinde 20 bin eczaneye aşı gönderileceğini belirtti.
Amaç bu yaş grubunda mümkün olduğunca fazla kişiyi aşılayarak önümüzdeki döneme öğrencilerin çoğunun tamamen aşılanmış olmasını sağlamak.