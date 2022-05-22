ABD’de 5 Yaşın Altındakilere Aşı Yolda

Beyaz Saray Covid-19’la mücadele koordinatörü Dr. Ashish Jha, İlaç ve Gıda Dairesi FDA’in gelecek birkaç hafta içinde 5 yaş altındaki çocuklara Moderna’nın aşısını onaylayacağını umduğunu söyledi.

Jha, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Moderna’nın başvurusunu tamamladığını ve FAD uzmanlarının da verileri yakından incelediğini kaydetti.

Jha’ya göre analiz birkaç hafta içinde tamamlanacak ve FDA uzmanları ardından bir toplantıyla kararı verecek.

Jha, kalabalık kapalı alanlarda bulunulması halinde maske takılması gerektiğini de belirtti.

Amerika’da son dönemde vaka sayılarında önemli artış yaşanıyor.

Cumartesi günü ülke genelinde en az 41 bin vaka tespit edildi, 118 kişi de virus nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Ashish Jha, son dönemde dikkat çeken maymun çiçeği ile ilgili açıklamalarda yaptı.

Maymun çiçeği vakalarının da önümüzdeki günlerde artmasını beklediğini belirten Jha, bununla birlikte Amerika’nın virüsün tedavisiyle ilgili gerekli teçhizatlara sahip olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde Amerika da dahil yaklaşık 100 maymun çiçeği vakası tespit edilmiş durumda.

Jha, virüsü çok yakından takip edeceklerini ve daha fazla yayılmasını engellemek için gerekli araçları kullanacaklarını söyledi.

