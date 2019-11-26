HABER

ABD'de 50 kişi, ülke toprağının yüzde 1,4'ünü elinde bulunduruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 00:04 | Son Güncelleme

50 kişi içinde CNN'inin kurucusu Ted Turner ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos da bulunuyor

ABD'de yayımlanan bir raporda, ülkede en fazla özel araziye sahip 50 kişi veya ailenin, ülke toprağının yüzde 1,4'ünü elinde tuttuğunu ortaya koydu.

Land Report dergisinin kamuya açık kaynaklardan ve vergi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Amerika'da en fazla özel arazi sahibi ilk 50 kişinin arazilerinin toplam yüz ölçümünün 125 bin 545 kilometrekareden fazla olduğu kaydedildi.

Bu rakamın, 9,5 milyon kilometrekare ile Çin ve Rusya'dan sonra dünyanın 3'üncü büyük ülkesi olan ABD'nin yüz ölçümünün yüzde 1,4'üne denk geldiği belirtildi.

Türkiye yüz ölçümüne kıyasla ise 50 kişi veya ailenin toplam arazisi, Marmara Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin toplamından daha fazla alana tekabül ediyor.

- ABD'nin toprak ağası John Malone

Raporda, yaklaşık 9 bin kilometrekare arazisi ile John Malone'nun ABD'de en fazla özel araziye sahip kişi olduğu belirtildi.

Servetini medya ve telekomünikasyon alanından elde ettiği belirtilen Malone'nun, Maine, New Mexico, Colorado ve Wyoming eyaletlerinde bulunan arazilerinin toplamının Kanada'daki Ontario Gölü bölgesinin yarısına denk geldiği kaydedildi.

CNN'in kurucusu ve eski CEO'su Ted Turner da 8 bin 93 kilometrekare arazi ile ABD'de en fazla toprağı olan 2'inci kişi oldu.

Turner'in, Kıbrıs adasının iki katından daha fazla alana tekabül eden arazilerinin New Mexico, Güney Dakota, Nebraska ve Georgia eyaletlerinde bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu arazi sahipleri arasında dünyanın en büyük online alışveriş şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos da Teksas eyaletindeki bin 700 kilometrekarelik arazisi ile 28'inci sırada yer aldı.

Bezos, 109 milyar dolarlık toplam serveti ile dünyanın en zengin kişisi unvanını da elinde bulunduruyor.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Bu kez şiddete uğrayan kadınları için performans sergiledilerBu kez şiddete uğrayan kadınları için performans sergilediler
Kuzey Makedonya'daki Türkçe çocuk dergisi "Kardelen" 10. yılını kutladıKuzey Makedonya'daki Türkçe çocuk dergisi "Kardelen" 10. yılını kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD en fazla özel arazi Jeff Bezos John Malone Land Report dergisi Ted Turner

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

Üşümesin diye battaniye ile sardılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

25 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı

Antalya'da korkunç olay! İnşaatta cinsel istismara uğradı

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.