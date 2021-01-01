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ABD’de 500 Doz Aşıyı Kasten Bozan Eczacı Tutuklandı

01.01.2021 23:50 | Son Güncelleme:
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ABD’de 500 Doz Aşıyı Kasten Bozan Eczacı Tutuklandı

Amerika’nın Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla Corona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklandı. Sabotajla suçlanan eczacının aşıları kasıtlı olarak buzdolabından çıkararak kullanılamaz hale gelmesine neden olduğu belirtiliyor

Amerika’nın Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla Corona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklandı. Sabotajla suçlanan eczacının aşıları kasıtlı olarak buzdolabından çıkararak kullanılamaz hale gelmesine neden olduğu belirtiliyor.

Wisconsin’deki Aurora Hastanesi’nde buzdolabında saklanması gereken 57 aşı şişesinin dışarıda olduğu fark edildi. Kimliği açıklanmayan zanlı işinden kovuldu.

Açıkta bırakılan her aşı şişesi, 10 doz aşı içeriyordu. Aşıların ne kadar süredir açıkta kaldığını bilmeyen çalışanlar bu dozlarla yaklaşık 60 kişiye aşı yaptı. Kalan 500 doz aşı imha edildi.

Üretici firma Moderna, soğuk zincirden çıkarılarak etkisiz kalan aşıların birine yapılmasının herhangi bir güvenlik riski taşımadığını açıkladı. Zanlının kasıtlı olarak aşıları neden dışarıda bıraktığı bilinmiyor.

Etkisiz dozlardan aşı yapılanlar bilgilendirildi ve yeniden aşılanmaları gerekecek. Ancak olay nedeniyle aşılanması gerek 570 kişinin ilk dozları zorunlu olarak ertelendi.

Polis yetkilileri aşı şişelerinin buzdolabından kasıtlı olarak çıkarılması dışında herhangi bir tahribat bulunmadığını, ancak zanlının aşıların kullanamaz hale geleceğinin bilincinde olduğunu kaydetti.

Amerika’daki olay, aşılara karşı kamuoyunda yaygın bir şüphenin bulunduğunun anketlere yansıdığı bir ortamda yaşandı. Öyle ki aşı yaptırma konusunda ilk sırada yer alan sağlık çalışanları arasında bile aşı olma konusunda isteksiz olanlar bulunuyor.

Wisconsin’deki hastane yetkilileri, aşıların açıkta bırakıldığının 26 Aralık’ta tespit edildiğini, ilk incelemede kaza sonucu olduğunu söylediğini açıkladı. Zanlının daha sonraki sorgusunda aşıları kasıtlı olarak dışarıda bıraktığını itiraf ettiği bildirildi.

Zanlı, 2020’nin son günü mülke zarar vermek, kasıtlı reçeteli bir ilacı bozarak güvenliğini sorumsuzca tehlikeye atmak suçlarından tutuklanarak Ozaukee Cezaevi’ne gönderildi.

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