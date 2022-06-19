ABD'de 6 ay - 4 yaş arası çocuklara korona aşısı tavsiyesi

CDC'nin tavsiyesinden memnun olan ABD Başkanı Joe Biden, aşıların ebeveynleri "rahatlatacağını" dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), en az altı aylık olan çocuklara koronavirüs aşısı yapılmasını tavsiye etti.

Söz konusu tavsiye, Cumartesi günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Cuma günü BioNTech/Pfizer aşısının 6 ay ila 4 yaş arasındaki çocuklar için kullanımına ilişkin acil durum izni vermesinin ardından geldi. ABD merkezli Moderna’nın aşısının kullanımına da, 6 ay ila 5 yaş arasındaki çocuklar için izin verildi.

CDC'nin tavsiyesini memnuniyetle karşılayan ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklamasında, "virüsle mücadelede muazzam bir adım" söyleminde bulundu. Biden, "Bu aşılar güvenli ve çok etkili. Aşılar ebeveynlere, çocuklarının Covid-19'un ağır seyrine karşı korundukları yönünde bir güvence sağlayacak" diye konuştu.

CDC'nin resmi tavsiyesiyle birlikte, küçük çocukların aşılanmasına gelecek hafta başlanması bekleniyor.

Şu ana kadar ABD'de 5 yaş altı çocuklar için herhangi bir aşıya izin çıkmamıştı. Alman-Amerikan üretimi BioNTech/Pfizer aşısı, 5 yaş üstü çocuklar üzerinde kullanım izni verilen tek aşı idi.

BİONTECH ÜÇ, MODERNA İKİ DOZ

BioNTech/Pfizer aşısı, çocuklarda her biri 3 mikrogram miktarında olmak üzere üçer doz yapılacak. Bu, yetişkinlere uygulanan dozun 10'da 1'ine tekabül ediyor. BioNTech ve Pfizer, Mayıs ayında, aşının küçük çocuklardaki etkililik oranının yüzde 80,3 oranında olduğunu açıklamıştı.

Moderna aşısı ise küçük çocuklara her biri 25 mikrogram miktarında olmak üzere ikişer doz olarak uygulanacak. Şirketin kendi aktardığı verilere göre, aşı 6 ay ila 2 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 51, 2-5 yaş arası çocuklarda ise yüzde 37 koruma sağlıyor.

AFP / BÜ,ET

