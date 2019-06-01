HABER

ABD’de 6 ayda 14 silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

ABD’de son altı ayda halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırılar ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sıralara taşıyor.Yaşanan silahlı saldırı olaylarındaki yüksek ölüm oranları ve yasalarla silahlara kolay sahip olunabilmesi ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sırlara taşıyor.

ABD’de son altı ayda halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırılar ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sıralara taşıyor.
Yaşanan silahlı saldırı olaylarındaki yüksek ölüm oranları ve yasalarla silahlara kolay sahip olunabilmesi ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sırlara taşıyor. Son olarak 31 Mayıs’ta halka açık bir alanda yeni bir silahlı saldırı daha gerçekleşti. Bir kişinin Virginia Beach’te önüne gelene ateş açması üzerine 12 kişi hayatını kaybetti. Bu katliam ile ABD’de sadece 2019’da halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırı sayısı 14’e yükseldi.
18 Mayıs’ta ise kimliği belirsiz bir kişi Indiana’daki Ball State Üniversitesi yakınında şenlik alanında silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
8 Mayıs’ta Colorado’daki bir Highlands Ranch okulunda yapılan silahlı saldırıda 18 yaşında bir öğrenci öldü. Birkaç öğrenci de ağır yaralandı.
30 Nisan’da, Charlotte şehrinde bulunan Kuzey Carolina Üniversitesi kampüsünde, yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Daha sonra çıkan çatışmada ise 4 kişi yaralandı.
27 Nisan’da, bir adam San Diego şehrinde bir sinagogda ateş açtı. bir kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.
16 Nisan’da, Tennessee’de bulunan Sevierville alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Bir adamın önüne gelene ateş açması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
12 Nisan’da kimliği belirsiz kişiler Los Angeles’ta Amerikalı rapçi Nipsey Hussle’nin cenazesinde çatıştılar. Çatışma sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
27 Mart’ta Seattle’da gerçekleşen silahlı saldırıda, bir adam birkaç aracın şoförüne ateş açtı. İki kişi öldü, iki kişi hastaneye kaldırıldı.
23 Mart’ta, kimliği belirlenemeyen bir kişi San Francisco’daki Fillmore Caddesi’nde ateş açtı. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
18 Şubat’ta, Michigan eyaletinde çıkan bir çatışmada dört kişi öldü. Olayın detayları açıklanmadı.
15 Şubat’ta Illinois eyaletindeki Henry Pratt fabrikasında bir silahlı saldırı oldu. Polis, saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca, beş polis memuru da yaralandı.
24 Ocak’ta Pensilvanya Üniversitesi yakınındaki bir barda silahlı saldırı düzenlendi. Üç kişi öldü, iki kişi kritik durumda hastaneye kaldırıldı.
23 Ocak’ta ABD’nin Florida eyaletinde bir bankada yapılan bir silahlı saldırı beş kişinin ölümüne neden oldu.
17 Ocak’ta bir kadın öldürüldü, bir diğeri Houston, Teksas’taki bir kilisede uğradığı silahlı saldırıda bir otoparkta ağır yaralandı.
5 Ocak’ta, Los Angeles’ta bir bowling salonunda çatışma çıktı. Üç kişi öldü, dördü yaralandı.
Her 100 ABD’lide 121 silah var
Virginia Beach’teki saldırının öldürülen zanlısının kullandığı tabanca ve tüfeğin ruhsatlı silah olması ABD’deki silah tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Kısa süre önce yapılan Küçük Silahlar Anketi’nde, ABD vatandaşlarının dünyadaki sivillerin elindeki tüm ateşli silahların yüzde 45’ine sahip olduklarını akıllara getirdi. Rapora göre, her 100 ABD’lide 121 ateşli silah bulunuyor.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Bayram öncesi drone ile trafik denetimiBayram öncesi drone ile trafik denetimi
Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılarOğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.