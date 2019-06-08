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ABD’de 6 bin hektarlık orman kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

ABD’nin Arizona eyaletindeki Tonto Millî Ormanında çıkan yangında 6 bin 200 dönüm arazi yanarken, itfaiye ekipleri hızla yayılan yangına müdahaleye devam ediyor.ABD’nin Arizona eyaletindeki Tonto Millî Ormanında Cuma akşamı yangın başladı.

ABD’nin Arizona eyaletindeki Tonto Millî Ormanında çıkan yangında 6 bin 200 dönüm arazi yanarken, itfaiye ekipleri hızla yayılan yangına müdahaleye devam ediyor.
ABD’nin Arizona eyaletindeki Tonto Millî Ormanında Cuma akşamı yangın başladı. Şuana kadar yaklaşık 6 bin 200 hektar ormanlık alan kül olurken, Phoenix şehri acil durum ekipleri yangına birden fazla noktada müdahale ediyor. Eyaletin farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken rüzgâr nedeniyle yangının hızla yayıldığı ve kontrol edilemediği açıklandı.
Bölgedeki günübirlik kamp alanları kullanıma kapatılırken, kamp alanlarının çıkışında bir kilometreden uzun araç kuyruğu oluştu.
Yangın söndürme çalışmalarına havadan da yardım edildiği ve yangın söndürme helikopterlerinin bölgeye gönderildiği açıklandı.
Tonto Millî Ormanı Yönetimi yangının insan kaynaklı olduğunu açıklarken, detay vermedi.

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