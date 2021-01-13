HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

13.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın mahkum idam edildi

ABD'de 1953'ten bu yana ilk kez bir federal kadın mahkumun ölüm cezası infaz edildi.

ABD'de 2004 yılında 8 aylık hamile bir kadını öldürüp karnındaki bebeği bıçakla çıkarıp çaldığı için 2007'de idama çarptırılan 52 yaşındaki Lisa Montgomery, Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki federal cezaevinde yerel saatle 01.31'de zehirli iğneyle idam edildi.

Montgomery'nin idamıyla, ülkede 68 yıldan sonra ilk kez federal bir kadın mahkum hakkındaki ölüm kararı infaz edilmiş oldu.

SEZARYEN DOĞUM VİDEOLARI İZLEMİŞ

Montgomery'nin avukatı Kelley Henry, müvekkilinin idamına dahil olanların utanç duyması gerektiğini savunarak, bu idamın hukuktan çok uzakta olduğunu iddia etti.

Henry, müvekkilinde beyin hasarı olduğunu savunsa da davayı yürüten savcılar ise Montgomery'nin, sağlıklı olmasına karşın akıl sağlığı yerinde değilmiş gibi davrandığını kaydetti.

Savcılar, Montgomery'nin cinayeti titizlikle tasarladığını ve internet üzerinden sezaryen doğum videoları izlediğinin saptandığını belirtti.

Mahkemede, cinayetin ayrıntılarının anlatıldığı sırada jüri heyetinin gözyaşları içinde kalması dikkati çekti.

Montgomery, 2004'te ülkenin Missouri eyaletine bağlı Skidmore kentinde 23 yaşındaki 8 aylık hamile Bobbie Jo Stinnett'i bir iple boğarak öldürmüş ve kadının karnındaki bebeği bıçakla kesip çıkarmıştı.

Çaldığı bebeği kendi çocuğuymuş gibi gösteren Montgomery, daha sonra o dönemdeki eşini arayarak doğum yaptığını söylemişti.

Montgomery'nin eski eşi de kadının tüplerinin bağlı olduğunu ve hamile olamayacağını belirterek, kadının bunu 4 çocuğundan 2'sinin velayetini alabilmek için yapmış olabileceğini ifade etmişti.

İDAMI İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Indiana'da bir hakim daha önce Montgomery'nin muhtemelen akıl hastası olduğunu ve idama elverişli olamayacağını belirtmişti.

Yüksek mahkeme de dün aldığı kararla, Montgomery'nin idamının infazını ertelemişti.

Montgomery'nin cezasının infazı daha önce de bir kez ertelenmişti.

Terre Haute'daki cezaevinde, idama çarptırılan 11 mahkumun cezası, Temmuz 2020'den bu yana zehirli iğneyle infaz edildi.

Ülkede, federal bir mahkeme en son Bonnie Brown Heady adlı bir kadın mahkum hakkında idam kararı vermişti. 6 yaşındaki bir erkek çocuğunu kaçırıp öldüren Heady, Aralık 1953'te idam edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Ülke şokta! Başbakan istifa ettiÜlke şokta! Başbakan istifa etti
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Selde sürüklenen kadını böyle kurtardılar

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor: Binlerce dosya indirilebilir formatta yayınlandı

CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor

Covid-19’a yakalanan yeterince insan olmadığı için Küba ürettiği aşıyı test edemiyor

Vaka sayısı yeterli değil diye İran'dan yardım istediler

Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Kız kardeş Kim, Güney Kore'ye yanıt verdi: Aptallar

Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti

Ülke şokta! Başbakan istifa etti

ABD hava yoluyla gelen yolculardan koronavirüs testi isteyecek

ABD hava yoluyla gelen yolculardan koronavirüs testi isteyecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.